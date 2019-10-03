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РИА Новости

Украина отказывает СК в содействии расследования уголовных дел в Донбассе

10:30 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Расследование уголовных дел о военных преступлениях в Донбассе осложняется тем, что Украина в большинстве случаев отказывается от содействия, сообщил руководитель второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны ГСУ СК РФ Дмитрий Маньшин.
"Украинская сторона в большинстве случаев не оказывает содействия в расследовании этих уголовных дел, что усложняет нашу работу. Доказательства преступной деятельности украинских силовиков мы собираем из различных источников, один из которых показания граждан Украины, прибывающих в Россию с территории Донбасса", - сказал Маньшин в интервью RT.
Он напомнил, что в период с 2014 года по событиям на юго-востоке Украины было возбуждено более 300 уголовных дел, более 280 из них в отношении представителей украинских силовых структур, к ответственности привлекаются 76 человек, в числе которых 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооруженных сил Украины.
"Расследование этих дел представляет особую сложность, ведь подозреваемые, обвиняемые, свидетели и потерпевшие зачастую находятся за пределами РФ. Кроме того, некоторые подозреваемые в преступлениях являются действующими сотрудниками украинских спецслужб, получения сведений о которых затруднено", - сказал Маньшин.
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Он также указал на то, что Интерпол, руководствуясь своими положениями, отказывает в розыске лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по украинским делам, указывая, что они носят политический характер.
Среди наиболее распространённых преступлений в этом регионе Маньшин назвал убийства мирных граждан, их похищения и незаконное лишения свободы, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, публичных призывы к осуществлению террористической деятельности, наемничество, нападения на российские дипломатические учреждения на Украине и другие.
"Наибольшее число уголовных дел возбуждено по фактам обстрелов ВСУ населенных пунктов, в результате которых погибали и получали ранения различной степени тяжести мирные граждане, разрушались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры", - сообщил представитель СК.
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Он не смог оценить ущерб от совершенных преступлений. "Учитывая те обстоятельства, что вооруженный конфликт продолжается с 2014 года, и все эти годы обстрелы не стихают, сложно оценить причиненный ущерб и точно посчитать количество разрушенных жилых домов. А человеческие жертвы уже исчисляются сотнями погибших и тысячами раненых", - сказал представитель СК.
Он подчеркнул, что собранные российскими следователями доказательства могут быть затем представлены в соответствии с установленной процедурой в органы международной юстиции.
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