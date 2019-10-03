В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск, пишут СМИ

Эмили Замурка, исполняющая арию из оперы "Джанни Скикки" в вестибюле станции метро в Лос-Анжелесе США

Эмили Замурка, исполняющая арию из оперы "Джанни Скикки" в вестибюле станции метро в Лос-Анжелесе США

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бездомная россиянка, ставшая популярной благодаря ролику в интернете, где она исполняет оперную арию в американском метро, может заключить контракт со звукозаписывающей студией, сообщает издание Бездомная россиянка, ставшая популярной благодаря ролику в интернете, где она исполняет оперную арию в американском метро, может заключить контракт со звукозаписывающей студией, сообщает издание TMZ

В конце сентября в твиттер-аккаунте полиции Лос-Анджелеса появилось видео, на котором бездомная женщина, стоя в вестибюле станции метро, исполняет арию из оперы "Джанни Скикки" итальянского композитора Джакомо Пуччини. Ролик стал быстро набирать популярность и уже собрал почти миллион просмотров.

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Согласно изданию Los Angeles Times , бездомной певицей оказалась 52-летняя россиянка Эмили Замурка, эмигрировавшая в США в начале 1990-х годов. По словам женщины, она научилась петь, подражая оперным певцам из телевизионных программ.

Замурка рассказала, что сначала она жила в Миссури, работала в доме престарелых и ресторанах, затем переехала в штат Вашингтон и начала давать уроки игры на фортепиано в церкви. Однако вскоре из-за проблем со здоровьем и череды финансовых трудностей женщина оказалась на улице. С тех пор, пишет газета, она ночует где приходится и живет на социальную выплату от государства в размере 400 долларов в месяц.

Сначала женщина испугалась, когда офицер полиции начал ее снимать, и попросила перестать. Когда же он ее убедил, она попросила никуда это видео не выкладывать, отмечает издание, но он все-таки это сделал, и оно быстро разошлось в сети. Певица сразу получила первое предложение о работе, а вскоре ей, возможно, удастся подписать контракт на запись песни или альбома.

Сначала с Замуркой связался представитель одного из членов городского совета Лос-Анджелеса Бранимир Квартук и предложил ей спеть на открытии квартала Маленькая Италия, пишет Los Angeles Times. В свою очередь, издание TMZ сообщает, что известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд, дважды номинированный на премию "Грэмми", собирается предложить ей контракт с собственным лейблом Silver Blue Records.

По словам Даймонда, он надеется записать с Замуркой новый "хит, в котором смешаются жанры классической и электронно-танцевальной музыки".