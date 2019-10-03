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РИА Новости

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск, пишут СМИ

10:26 03.10.2019 (обновлено: 11:44 03.10.2019)
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© LAPD HQЭмили Замурка, исполняющая арию из оперы "Джанни Скикки" в вестибюле станции метро в Лос-Анжелесе США
Эмили Замурка, исполняющая арию из оперы Джанни Скикки в вестибюле станции метро в Лос-Анжелесе США
© LAPD HQ
Эмили Замурка, исполняющая арию из оперы "Джанни Скикки" в вестибюле станции метро в Лос-Анжелесе США
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бездомная россиянка, ставшая популярной благодаря ролику в интернете, где она исполняет оперную арию в американском метро, может заключить контракт со звукозаписывающей студией, сообщает издание TMZ.
В конце сентября в твиттер-аккаунте полиции Лос-Анджелеса появилось видео, на котором бездомная женщина, стоя в вестибюле станции метро, исполняет арию из оперы "Джанни Скикки" итальянского композитора Джакомо Пуччини. Ролик стал быстро набирать популярность и уже собрал почти миллион просмотров.
Согласно изданию Los Angeles Times, бездомной певицей оказалась 52-летняя россиянка Эмили Замурка, эмигрировавшая в США в начале 1990-х годов. По словам женщины, она научилась петь, подражая оперным певцам из телевизионных программ.
Замурка рассказала, что сначала она жила в Миссури, работала в доме престарелых и ресторанах, затем переехала в штат Вашингтон и начала давать уроки игры на фортепиано в церкви. Однако вскоре из-за проблем со здоровьем и череды финансовых трудностей женщина оказалась на улице. С тех пор, пишет газета, она ночует где приходится и живет на социальную выплату от государства в размере 400 долларов в месяц.
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Сначала женщина испугалась, когда офицер полиции начал ее снимать, и попросила перестать. Когда же он ее убедил, она попросила никуда это видео не выкладывать, отмечает издание, но он все-таки это сделал, и оно быстро разошлось в сети. Певица сразу получила первое предложение о работе, а вскоре ей, возможно, удастся подписать контракт на запись песни или альбома.
Сначала с Замуркой связался представитель одного из членов городского совета Лос-Анджелеса Бранимир Квартук и предложил ей спеть на открытии квартала Маленькая Италия, пишет Los Angeles Times. В свою очередь, издание TMZ сообщает, что известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд, дважды номинированный на премию "Грэмми", собирается предложить ей контракт с собственным лейблом Silver Blue Records.
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По словам Даймонда, он надеется записать с Замуркой новый "хит, в котором смешаются жанры классической и электронно-танцевальной музыки".
Для помощи женщине полиция вместе с городским советом создала благотворительный фонд, который собрал уже более 45 тысяч долларов.
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