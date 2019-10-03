Немецкий политик: без СССР и России германское единство было бы невозможным

БЕРЛИН, 3 окт – РИА Новости. Без участия СССР и России германское единство было бы невозможным, заявил в интервью РИА Новости глава правительственной комиссии по празднованию 30-й годовщины воссоединения ФРГ, бывший премьер-министр восточногерманской земли Бранденбург, бывший глава Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек.

В четверг, 3 октября, в Германии проходят торжества по случаю Дня германского единства, который отмечается с 1990 года. Ранее в Германии было объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, для организации юбилея была создана правительственная комиссия. Юбилей охватит несколько больших дат, в частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, 3 октября 2020 года – 30 лет Германского единства.

"Без тогдашнего советского правительства германское единство было бы невозможно, по крайней мере, за такое время и в таком качестве - это исторический, все еще неоспоримый факт. Давайте не будем забывать, что тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент Франции Франсуа Миттеран четко дали понять, что на самом деле им гораздо милее две Германии, чем одна. Это было связано с историческими и экономическими проблемами, а также с вопросами лидерства в Европе. Именно (советский лидер Михаил) Горбачев и (президент США) Джордж Буш-старший сделали возможным путь к европейскому единству", - заявил Платцек.

Он добавил, что именно Горбачев "очень многое сделал для этого, был опорной точкой и взял на себя личный риск".