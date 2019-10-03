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РИА Новости

Немецкий политик: без СССР и России германское единство было бы невозможным

10:17 03.10.2019 (обновлено: 11:17 03.10.2019)
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© AP Photo / Peter WinklerОстатки разрушенной Берлинской стены
Остатки разрушенной Берлинской стены
© AP Photo / Peter Winkler
Остатки разрушенной Берлинской стены . Архивное фото
БЕРЛИН, 3 окт – РИА Новости. Без участия СССР и России германское единство было бы невозможным, заявил в интервью РИА Новости глава правительственной комиссии по празднованию 30-й годовщины воссоединения ФРГ, бывший премьер-министр восточногерманской земли Бранденбург, бывший глава Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек.
В четверг, 3 октября, в Германии проходят торжества по случаю Дня германского единства, который отмечается с 1990 года. Ранее в Германии было объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, для организации юбилея была создана правительственная комиссия. Юбилей охватит несколько больших дат, в частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, 3 октября 2020 года – 30 лет Германского единства.
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"Без тогдашнего советского правительства германское единство было бы невозможно, по крайней мере, за такое время и в таком качестве - это исторический, все еще неоспоримый факт. Давайте не будем забывать, что тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент Франции Франсуа Миттеран четко дали понять, что на самом деле им гораздо милее две Германии, чем одна. Это было связано с историческими и экономическими проблемами, а также с вопросами лидерства в Европе. Именно (советский лидер Михаил) Горбачев и (президент США) Джордж Буш-старший сделали возможным путь к европейскому единству", - заявил Платцек.
Он добавил, что именно Горбачев "очень многое сделал для этого, был опорной точкой и взял на себя личный риск".
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"Не следует также забывать, что одной из предпосылок успеха объединения Германии и Европы было решение российского правительства вывести полмиллиона солдат и гражданских служащих из Восточной Германии, а также из других стран Восточной Европы. Эта крупная военная операция в мирное время является одним из промежуточных достижений, которым, на мой взгляд, в контексте 30-летия отдается слишком мало почестей в большой политике, я очень сожалею об этом", - добавил глава комиссии.
Читайте полный текст интервью Маттиаса Платцека >>
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