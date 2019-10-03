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РИА Новости

Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства

10:05 03.10.2019 (обновлено: 10:15 03.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель по случаю национального праздника Дня Германского единства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру страны Ангеле Меркель по случаю национального праздника – Дня Германского единства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в телеграмме президент, в частности, назвал объединение Германии событием исторического масштаба, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и открывшим новую страницу в отношениях между двумя странами.
"Путин выразил уверенность, что конструктивное развитие российско-германского сотрудничества в различных областях, продолжение взаимодействия по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня отвечало бы коренным интересам народов России, Германии и всего европейского континента", - добавляется в сообщении пресс-службы.
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