Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель по случаю национального праздника Дня Германского единства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру страны Ангеле Меркель по случаю национального праздника – Дня Германского единства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в телеграмме президент, в частности, назвал объединение Германии событием исторического масштаба, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и открывшим новую страницу в отношениях между двумя странами.