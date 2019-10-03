Японский зонд "Хаябуса-2" отправил робота к астероиду Рюгу

ТОКИО, 3 окт - РИА Новости. Японский космический зонд "Хаябуса-2", находящийся у астероида Рюгу, направил в четверг нового мини-робота для обследования его поверхности в качестве последней задачи перед возвращением на Землю к концу 2020 года, передало агентство Киодо.

Робот "Минерва-II2" будет изучать гравитацию астероида Рюгу в надежде понять механизм происхождения солнечной системы и жизни на Земле. Он будет кружить на орбите астероида пять дней перед тем, как совершить на него посадку. Сам зонд "Хаябуса-2" останется на высоте 8-10 километров над Рюгу и будет делать фотоснимки его поверхности.

Предыдущие два робота с "Хаябусы-2" успешно совершили посадку на астероиде в сентябре прошлого года, передав фотографии его каменистой поверхности.