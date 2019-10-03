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РИА Новости

На северо-западе Москвы у бизнесмена украли почти полтора миллиона рублей

09:44 03.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Трое неизвестных украли у индивидуального предпринимателя почти полтора миллиона рублей в парке на северо-западе столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
"В полицию поступило сообщение о разбое, прибывшие на место сотрудники обнаружили мужчину 1981 года рождения с колотой раной брюшной полости. Мужчину, который является индивидуальным предпринимателем, госпитализировали", - рассказали в пресс-службе.
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9 марта, 11:26РИА Новости
В Москве безработный обокрал квартиру на более чем 13 миллионов рублей
Как выяснили полицейские, в 11 утра трое неизвестных ударили мужчину "острым предметом" в живот и забрали у него из рюкзака 1 миллион 478 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".
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