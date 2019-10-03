На северо-западе Москвы у бизнесмена украли почти полтора миллиона рублей

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Трое неизвестных украли у индивидуального предпринимателя почти полтора миллиона рублей в парке на северо-западе столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

"В полицию поступило сообщение о разбое, прибывшие на место сотрудники обнаружили мужчину 1981 года рождения с колотой раной брюшной полости. Мужчину, который является индивидуальным предпринимателем, госпитализировали", - рассказали в пресс-службе.