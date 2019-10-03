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РИА Новости

В Москве гадалка по смс выманила два миллиона рублей у 23-летней девушки

09:38 03.10.2019
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© Fotolia / Robert KneschkeДевушка пишет смс
Девушка пишет смс
© Fotolia / Robert Kneschke
Девушка пишет смс. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Два миллиона рублей за оккультные консультации по смс перевела за 9 дней 23-летняя москвичка, когда гадалка перестала выходить на связь, девушка написала заявление в полицию, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Поступил материал проверки по заявлению граждански 1996 года рождения о том, что через социальную сеть она нашла объявление об оказании оккультных услуг и решила им воспользоваться", - рассказали в полиции.
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Девушка написала по указанным в объявлении данным смс-сообщение и рассказала о своих проблемах. На сообщение ей ответила некто Ольга и сказала, что ее проблемы можно решить.
"Услуги оказывались дистанционно. Так, в период времени с 21.09.2019 года по 30.09.2019 года гражданка перевела неизвестной женщине по имени "Ольга" принадлежащие ей денежные средства на сумму 2 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.
После получения денег женщина на связь выходить перестала, а девушка обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
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