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РИА Новости

Лукашенко обсудит с Зеленским сотрудничество Минска и Киева

09:30 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на Украину обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским перспективы развития сотрудничества Минска и Киева, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит в Украину, где в Житомире примет участие во II Форуме регионов Беларуси и Украины. Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей", - говорится в сообщении. Второй форум регионов Белоруссии и Украины проходит в Житомире 3-4 октября.
Как отметили в пресс-службе, Лукашенко также проведет переговоры с Зеленским. "Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
3 сентября, 10:58РИА Новости
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Ранее пресс-служба Лукашенко сообщила, что он провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого украинский президент принял приглашение посетить Белоруссию "в любое время и в любом формате", также Зеленский подтвердил направленное Лукашенко приглашение посетить Украину в рамках форума регионов в Житомире.
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