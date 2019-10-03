Лукашенко обсудит с Зеленским сотрудничество Минска и Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019

МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на Украину обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским перспективы развития сотрудничества Минска и Киева, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит в Украину, где в Житомире примет участие во II Форуме регионов Беларуси и Украины. Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей", - говорится в сообщении. Второй форум регионов Белоруссии и Украины проходит в Житомире 3-4 октября.

Как отметили в пресс-службе, Лукашенко также проведет переговоры с Зеленским. "Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня", - говорится в сообщении.