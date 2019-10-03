В МЧС рассказали о состоянии найденного в тувинской тайге мальчика

КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Подросток, пропавший четыре дня назад и найденный в тайге в Туве находится в тяжелом состоянии, сообщили в ГУМЧС республики.
Мальчик пропал 29 сентября в таежной местности, когда в 20 километрах от села Ий Тоджинского района собирал с отцом и другими знакомыми кедровые орехи. Ребенок в дообеденное время пошел со стоянки в сторону села и пропал. Около 14 часов местные жители обнаружили его отсутствие и организовали поиски, которые не дали результата. СК РФ в связи с пропажей ребенка возбудил уголовное дело об убийство малолетнего. В четверг ребенок был найден в 5 километрах от избушки, от которой самостоятельно ушел в сторону села.
"Около 12 часов дня 3 октября поиски наконец-то увенчались успехом - удалось обнаружить мальчика живым. Состояние здоровья ребенка тяжелое. Для доставки его в республиканскую центральную больницу из Кызыла готовится для вылета санавиация", - говорится в сообщении.
25 мая 2018, 08:00РИА Новости"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
По данным минздрава республики, в настоящее время за ребенком вылетел борт санавиации.
"Пока только вылетел, более точной информации по состоянию в настоящее время нет", - сказала собеседница агентства.