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РИА Новости

В МЧС рассказали о состоянии найденного в тувинской тайге мальчика

09:28 03.10.2019 (обновлено: 12:35 03.10.2019)
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© РИА Новости / Лев Устинов / Перейти в фотобанкТува
Тува
© РИА Новости / Лев Устинов
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Тува. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Подросток, пропавший четыре дня назад и найденный в тайге в Туве находится в тяжелом состоянии, сообщили в ГУМЧС республики.
Мальчик пропал 29 сентября в таежной местности, когда в 20 километрах от села Ий Тоджинского района собирал с отцом и другими знакомыми кедровые орехи. Ребенок в дообеденное время пошел со стоянки в сторону села и пропал. Около 14 часов местные жители обнаружили его отсутствие и организовали поиски, которые не дали результата. СК РФ в связи с пропажей ребенка возбудил уголовное дело об убийство малолетнего. В четверг ребенок был найден в 5 километрах от избушки, от которой самостоятельно ушел в сторону села.
"Около 12 часов дня 3 октября поиски наконец-то увенчались успехом - удалось обнаружить мальчика живым. Состояние здоровья ребенка тяжелое. Для доставки его в республиканскую центральную больницу из Кызыла готовится для вылета санавиация", - говорится в сообщении.
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По данным минздрава республики, в настоящее время за ребенком вылетел борт санавиации.
"Пока только вылетел, более точной информации по состоянию в настоящее время нет", - сказала собеседница агентства.
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