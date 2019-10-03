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РИА Новости

ФБР запустило рекламу в фейсбуке на русском языке для вербовки информаторов

09:31 03.10.2019 (обновлено: 10:13 03.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США разместило в фейсбуке рекламные посты на русском и английском языках с предложением помогать американским спецслужбам.
В социальной сети опубликованы три объявления. В тексте на английском языке предлагается делиться информацией с бюро, а на прикрепленных к посту изображениях написаны фразы на русском "Не пора ли сделать свой ход?", "Время наводить мосты" и "Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи" с несколькими орфографическими и пунктуационными ошибками.
© Federal Bureau of InvestigationСнимок экрана объявления с сайта ФБР
Снимок экрана объявления с сайта ФБР
© Federal Bureau of Investigation
Снимок экрана объявления с сайта ФБР
Ссылка в посте ведет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация продублирована на двух языках.
В описании говорится, что главная задача на пути защиты американского народа — идентификация "враждебных служб иностранной разведки" и нейтрализация их деятельности.
Кроме того, отмечается, что самые важные разведданные бюро получает от общественности, поэтому просит всех, у кого есть полезная информация, посетить их офис.
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
31 марта 2018, 01:05РИА Новости
Посол России в США рассказал о попытках вербовки российских дипломатов‍Для этого американские спецслужбы пытаются установить неформальные отношения с сотрудниками дипведомств, причем такие случаи не единичны, заявил посол России в Вашингтоне.
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Федеральное бюро расследований СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Слушай а почему у нас МРОТ почти в два раза ниже чем в Гондурасе? 327 долларов против 170?
3 октября, 12:16
kkremlebotov.vasya
155118200018
ФБР запустило рекламу..ФСБ запустило троллинг))
3 октября, 10:10
Мария Заказчикова
14012017105
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