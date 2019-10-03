ФБР запустило рекламу в фейсбуке на русском языке для вербовки информаторов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США разместило в фейсбуке рекламные посты на русском и английском языках с предложением помогать американским спецслужбам.
В социальной сети опубликованы три объявления. В тексте на английском языке предлагается делиться информацией с бюро, а на прикрепленных к посту изображениях написаны фразы на русском "Не пора ли сделать свой ход?", "Время наводить мосты" и "Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи" с несколькими орфографическими и пунктуационными ошибками.
Снимок экрана объявления с сайта ФБР
Ссылка в посте ведет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация продублирована на двух языках.
В описании говорится, что главная задача на пути защиты американского народа — идентификация "враждебных служб иностранной разведки" и нейтрализация их деятельности.
Кроме того, отмечается, что самые важные разведданные бюро получает от общественности, поэтому просит всех, у кого есть полезная информация, посетить их офис.