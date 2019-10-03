Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.

"Когда я услышал об этом решении Европейского суда, я был удивлен, я не ожидал такого. Что касается обоснования того решения, которое принял суд, для меня оно несколько запутано и неясно", - сказал он журналистам.

В частности, как пояснил Мерен, у него возник вопрос, каким образом могли быть не в полной мере учтены интересы Польши, если на протяжении последних лет ни одна компания, кроме "Газпрома", не претендовала на получение 50% транзитных мощностей Opal через аукционы.

По информации генерального директора Wintershall Dea, правительство Германии сейчас анализирует решение суда ЕС по доступу "Газпрома" к Opal. "Я не могу сказать, будут они подавать апелляцию или нет", - отметил он.

Мерен выразил опасения по поводу возможного роста цен на газ в условиях ограничения доступа "Газпрома" к газопроводу Opal в сочетании с тем, что Россия, Украина и Еврокомиссия могут не прийти к соглашению о транзите газа после 2019 года. "Если возникнет такая ситуация, что не будет соглашения между Россией и Украиной, а при этом поставки по Opal сокращены на 50% - это вызывает определенные опасения. Поэтому я надеюсь, что мы сможем в ближайшее время найти решение для обоих вопросов", - сказал глава Wintershall Dea.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.