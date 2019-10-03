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РИА Новости

Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL

09:22 03.10.2019 (обновлено: 09:23 03.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМарио Мерен
Марио Мерен
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Марио Мерен. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
"Когда я услышал об этом решении Европейского суда, я был удивлен, я не ожидал такого. Что касается обоснования того решения, которое принял суд, для меня оно несколько запутано и неясно", - сказал он журналистам.
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В частности, как пояснил Мерен, у него возник вопрос, каким образом могли быть не в полной мере учтены интересы Польши, если на протяжении последних лет ни одна компания, кроме "Газпрома", не претендовала на получение 50% транзитных мощностей Opal через аукционы.
По информации генерального директора Wintershall Dea, правительство Германии сейчас анализирует решение суда ЕС по доступу "Газпрома" к Opal. "Я не могу сказать, будут они подавать апелляцию или нет", - отметил он.
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Мерен выразил опасения по поводу возможного роста цен на газ в условиях ограничения доступа "Газпрома" к газопроводу Opal в сочетании с тем, что Россия, Украина и Еврокомиссия могут не прийти к соглашению о транзите газа после 2019 года. "Если возникнет такая ситуация, что не будет соглашения между Россией и Украиной, а при этом поставки по Opal сокращены на 50% - это вызывает определенные опасения. Поэтому я надеюсь, что мы сможем в ближайшее время найти решение для обоих вопросов", - сказал глава Wintershall Dea.
Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.
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Однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода. Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку через трубопровод Nel, который тоже принимает газ из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal. Также "Газпром" начал увеличивать транзит через Украину.
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Газопровод OPAL
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WintershallOPAL (газопровод)ГазпромЭкономика
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