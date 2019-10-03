На Украине 13 человек попали в больницу из-за отравления на свадьбе

"В Госслужбу по ЧС 3 октября поступила информация, что в инфекционное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 13 человек (из них четверо детей), которые 29 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Марианна" в поселке Красноильск Сторожинецкого района", - говорится в сообщении.