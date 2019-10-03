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РИА Новости

На Украине 13 человек попали в больницу из-за отравления на свадьбе

09:20 03.10.2019 (обновлено: 09:40 03.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи, Украина
Автомобиль скорой помощи, Украина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Тринадцать человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в ресторане в Черновицкой области, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В Госслужбу по ЧС 3 октября поступила информация, что в инфекционное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 13 человек (из них четверо детей), которые 29 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Марианна" в поселке Красноильск Сторожинецкого района", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Автомобиль скорой помощи Украины
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