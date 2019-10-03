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РИА Новости

В Wintershall Dea не сомневаются в успехе "Северного потока — 2"

09:18 03.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Европейские партнеры проекта "Северный поток — 2" прилагают максимум усилий для его успешной реализации, сообщил генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен.
"Все партнеры, вовлеченные в строительство "Северного потока — 2", с максимальной отдачей работают по всем направлениям для того, чтобы проект был успешен", — сказал он журналистам.
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"Очень важно говорить о том, почему проект является столь значимым и почему нам необходимо иметь как можно больше источников поставок газа на европейском энергетическом рынке ", - добавил он.
По словам главы Wintershall Dea, сейчас в рамках сооружения "Северного потока — 2" проложено более 2 тысяч километров труб из 2,4 тысяч, которые необходимо проложить. "Когда я читаю отчеты, которые публикует проектная компания (Nord Stream 2 AG – ред.), я вижу, насколько значительная работа проделана с их стороны. Чем дальше продвигается проект, тем меньше становятся риски его остановки", - отметил Мерен.
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При этом глава Wintershall Dea не усомнился в возможности использования российского судна-трубоукладчика для достройки "Северного потока — 2", если возникнет такая необходимость. "Нет никаких поводов сомневаться", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Мерен уточнил, что Wintershall Dea уже вложила в проект строительства "Северного потока — 2" более 600 миллионов евро. "Возможно, мы потратим еще в этом году, но это будет зависеть от тех потребностей, которые есть у проектной компании. На данный момент мы не получали запрос на дополнительное финансирование, а последний запрос был примерно в июне-июле. В целом компания Wintershall Dea планирует инвестировать порядка 950 миллионов евро, и мы остаемся верны своим обязательствам", - заключил гендиректор Wintershall Dea.
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Комитет сената США по международным делам в конце июля проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Он подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин и, в частности, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине от 30 метров.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Проект реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"). Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall Dea - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставляет другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро, без учета затрат на финансирование капзатраты оцениваются примерно в 8 миллиардов евро.
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