В Британии мать обнаружила на фотографии сына признак смертельной болезни

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жительница Великобритании Стейси Деклерк помогла спасти своего шестимесячного сына Броуди от опухоли сетчатки глаза, разглядев на его фотографии один из признаков заболевания, Жительница Великобритании Стейси Деклерк помогла спасти своего шестимесячного сына Броуди от опухоли сетчатки глаза, разглядев на его фотографии один из признаков заболевания, пишет издание The Sun.

Как рассказала женщина, она рассматривала фотографии сына и увидела в его правом зрачке белый отблеск. Она начала искать объяснение этому явлению в Сети.

"Все сводилось к раку, но я продолжала искать другие версии", — рассказала Стейси. Она признается, что не хотела верить в это.

В итоге женщина решила, что отблеск является обычным отражением.

Когда сын стал видеть хуже, Стейси отвела его ко врачу. В больнице ему диагностировали ретинобластому — злокачественную опухоль сетчатки глаза. Мальчику провели три сеанса внутриартериальной химиотерапии, в результате которой размер опухоли у ребенка уменьшился наполовину. Однако мальчик остался без ресниц и бровей.

"Очень трудно понять, если ли какие-либо симптомы, особенно когда дети такие маленькие", — говорит Стейси.