Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T09:00Z
https://ria.ru/20191003/1559382363.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150710/65/1507106574_0:270:2601:1733_1036x0_80_0_0_e862011a77040bace1db72893cd53825.jpg
РИА Новости

В Уфе соцслужбы госпитализировали одинокую пенсионерку

09:00 03.10.2019
1076
© Depositphotos / ftelkovРуки пожилой женщины
Руки пожилой женщины
© Depositphotos / ftelkov
Руки пожилой женщины. Архивное фото
УФА, 3 окт – РИА Новости. Социальные службы госпитализировали одиноко проживающую бабушку в Уфе, про которую СМИ писали, что она плохо видит, нуждается в постоянном уходе и не может закрыть квартиру, рассказали РИА Новости в министерстве семьи, труда и соцзащиты Башкирии.
Ранее телеканал "БСТ" сообщал, что 76-летняя Валентина Докалова живет одна в однокомнатной квартире в микрорайоне "Шакша" Уфы. У женщины нет мужа и детей, есть родные сестры, но посещают пожилую родственницу не часто. По данным телеканала, пенсионерка не в состоянии обслуживать себя, плохо видит, голодает, живет в антисанитарных условиях, в ее жилище иногда заходят посторонние люди, подростки взрывают петарды, потому что двери квартиры открыты – женщина сама не знает, где ее ключи.
Раиса Мосеева
23 мая, 08:00РИА Новости
Семья из Сургута забрала с улицы одинокую челябинскую пенсионерку
В министерстве семьи, труда и социальной защиты Башкирии рассказали, что в ведомстве знают про эту бабушку и неоднократно пытались ей помочь, но сестры женщины категорически отказывались от услуг социального работника и не соглашались поместить ее в дом – интернат для престарелых.
"На этой неделе к ней выезжали начальник отдела признания нуждаемости Республиканского центра социального обслуживания и заведующая отделением оказания срочной социальной помощи центра социального обслуживания Калининского района города Уфы. Сестры бабушки так и не приехали пообщаться с нашими службами, но по телефону зять одной из сестер дал согласие на то, чтобы поместить ее в дом престарелых и обещал привезти документы. Бабушка, действительно, имеет проблемы со здоровьем, нуждается в постоянном уходе, в связи с чем накануне ее положили в больницу", - прокомментировали РИА Новости в министерстве семьи региона.
В ведомстве отметили, что после проведения обследования социальные службы займутся устройством бабушки в дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Так еще недавно выглядело окно в квартире Нины Дмитриевны Б.
28 марта, 08:00РИА Новости
Запертая дочерью в квартире пенсионерка просит помощи у прохожих
200930
Обсудить 0
УфаОбщество
Рекомендуем
Шашлык
Названо самое вредное мясо
РИА
Новости
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Рентгеновский снимок
В Британии мать обнаружила на фотографии сына признак смертельной болезни
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Лента
новостей
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Девушка пишет смс
В Москве гадалка по смс выманила два миллиона рублей у 23-летней девушки
Автомобиль скорой помощи Украины
Число отравившихся на свадьбе на Украине увеличилось до 31
Девушка курит электронную сигарету
Врачи в США нашли возможное объяснение причины болезни вейперов
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Дутерте описал миропорядок после Второй мировой цитатой из "Анны Карениной"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
Тува
В МЧС рассказали о состоянии найденного в тувинской тайге мальчика
Покупка в интернете
BCG рассказала о "российском чуде" в сфере карточных платежей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
Лента новостейМолния