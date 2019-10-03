В Уфе соцслужбы госпитализировали одинокую пенсионерку

УФА, 3 окт – РИА Новости. Социальные службы госпитализировали одиноко проживающую бабушку в Уфе, про которую СМИ писали, что она плохо видит, нуждается в постоянном уходе и не может закрыть квартиру, рассказали РИА Новости в министерстве семьи, труда и соцзащиты Башкирии.

Ранее телеканал "БСТ" сообщал, что 76-летняя Валентина Докалова живет одна в однокомнатной квартире в микрорайоне "Шакша" Уфы. У женщины нет мужа и детей, есть родные сестры, но посещают пожилую родственницу не часто. По данным телеканала, пенсионерка не в состоянии обслуживать себя, плохо видит, голодает, живет в антисанитарных условиях, в ее жилище иногда заходят посторонние люди, подростки взрывают петарды, потому что двери квартиры открыты – женщина сама не знает, где ее ключи.

В министерстве семьи, труда и социальной защиты Башкирии рассказали, что в ведомстве знают про эту бабушку и неоднократно пытались ей помочь, но сестры женщины категорически отказывались от услуг социального работника и не соглашались поместить ее в дом – интернат для престарелых.

"На этой неделе к ней выезжали начальник отдела признания нуждаемости Республиканского центра социального обслуживания и заведующая отделением оказания срочной социальной помощи центра социального обслуживания Калининского района города Уфы. Сестры бабушки так и не приехали пообщаться с нашими службами, но по телефону зять одной из сестер дал согласие на то, чтобы поместить ее в дом престарелых и обещал привезти документы. Бабушка, действительно, имеет проблемы со здоровьем, нуждается в постоянном уходе, в связи с чем накануне ее положили в больницу", - прокомментировали РИА Новости в министерстве семьи региона.