Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Туве нашли 12-летнего подростка, потерявшегося в тайге на прошлой неделе, сообщается на сайте регионального управления СК.
Ребенка обнаружили под лиственницей в пяти километрах от места, где его видели в последний раз.
Мальчик жив, но его состояние оценивается как тяжелое. В ближайшее время борт санавиации доставит его в больницу.
Подросток пропал 29 сентября в таежной местности, когда собирал с отцом и его знакомыми кедровые орехи.
Поначалу местные жители искали ребенка самостоятельно, затем подключились сотрудники полиции, Следственного комитета и спасательные службы. Позже к его поискам привлекли аэромобильную технику.
24 декабря 2018, 08:32РИА НовостиВ Хабаровском крае трехлетний ребенок смог в одиночку выбраться из тайги