Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Туве нашли 12-летнего подростка, потерявшегося в тайге на прошлой неделе, сообщается на В Туве нашли 12-летнего подростка, потерявшегося в тайге на прошлой неделе, сообщается на сайте регионального управления СК.

Ребенка обнаружили под лиственницей в пяти километрах от места, где его видели в последний раз.

Мальчик жив, но его состояние оценивается как тяжелое. В ближайшее время борт санавиации доставит его в больницу.

Подросток пропал 29 сентября в таежной местности, когда собирал с отцом и его знакомыми кедровые орехи.