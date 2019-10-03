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РИА Новости

Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым

08:59 03.10.2019 (обновлено: 16:45 03.10.2019)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Туве нашли 12-летнего подростка, потерявшегося в тайге на прошлой неделе, сообщается на сайте регионального управления СК.
Ребенка обнаружили под лиственницей в пяти километрах от места, где его видели в последний раз.
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Мальчик жив, но его состояние оценивается как тяжелое. В ближайшее время борт санавиации доставит его в больницу.
Подросток пропал 29 сентября в таежной местности, когда собирал с отцом и его знакомыми кедровые орехи.
Поначалу местные жители искали ребенка самостоятельно, затем подключились сотрудники полиции, Следственного комитета и спасательные службы. Позже к его поискам привлекли аэромобильную технику.
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Республика ТуваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Я же говорил не пропадёт. Ему 12 лет, деревенские уже многое умеют самостоятельно в таком возрасте, это в городе с мамой за ручку в школу ходят.
3 октября, 09:07
ИРИван Русский
3411003
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