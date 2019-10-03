Правительство заявило о создании промышленной ОЭЗ в Орловской области

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) с названием "Орел" на территории Мценского района Орловской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
"Создание ОЭЗ "Орёл" будет способствовать социально-экономическому развитию Орловской области, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест", — говорится в сообщении кабмина.
Как отмечается, на территории ОЭЗ, в частности, планируется организовать современные мощности по переработке зерна, строительство молокоперерабатывающего завода и завода по производству кожевенной продукции, высокотехнологичного производственного предприятия по производству полиэтиленовых пакетов, создать производство по разведению рыбы и цеха по рыбопереработке.
"Предполагается, что к 2028 году объём инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ "Орёл" составит более 9,2 миллиарда рублей. Будет создано около двух тысяч рабочих мест", — указывается в сообщении.
Ранее губернатор области Андрей Клычков говорил, что с созданием ОЭЗ ожидается приход крупных инвесторов на региональный рынок.