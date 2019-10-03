Правительство заявило о создании промышленной ОЭЗ в Орловской области

Как отмечается, на территории ОЭЗ, в частности, планируется организовать современные мощности по переработке зерна, строительство молокоперерабатывающего завода и завода по производству кожевенной продукции, высокотехнологичного производственного предприятия по производству полиэтиленовых пакетов, создать производство по разведению рыбы и цеха по рыбопереработке.