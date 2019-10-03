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РИА Новости

В столице 12 октября пройдет форум "Молодой предприниматель Москвы"

08:45 03.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Около 15 тысяч студентов и учеников старших классов, планирующих развивать собственный бизнес, примут участие в форуме "Молодой предприниматель Москвы", сообщается на сайте мэра Москвы.
"В столице 12 октября пройдет ежегодный форум "Молодой предприниматель Москвы". Он откроется в 12.00 и продлится до 21.00. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 15 тысяч студентов и учеников старших классов, планирующих развивать собственные бизнес-проекты", - говорится в сообщении.
Сообщается, что участники форума смогут побывать на выступлениях директора службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центрального банка РФ Михаила Мамута, президента Содружества организаций по развитию бизнеса и ведущего маркетингового эксперта в России Вадима Ширяева и других.
Кроме того, запланированы тематические отраслевые сессии по направлениям Beauty, Food, Fashion и Startup. Своим опытом поделятся основатель сети имидж-лабораторий Игорь Стоянов, ресторанный критик Григорий Мосин, дизайнер Александр Рогов.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
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Добавляется, что все желающие смогут поучаствовать в конкурсе Startup Battle. Для этого нужно будет до 10 октября заполнить онлайн-заявку с описанием своего проекта на сайте форума. Самые интересные проекты для очного этапа отберет жюри, а победителей определят эксперты и сами посетители мероприятия 12 октября.
"Авторам лучших проектов (по итогам конкурса стартапов и образовательной программы) вручат призы-сертификаты на обучение по программе МВА Intensive, на курс занятий в бизнес-акселераторе или место в коворкинге ГБУ "Малый бизнес Москвы", - отмечается в сообщении.
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