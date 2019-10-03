В столице 12 октября пройдет форум "Молодой предприниматель Москвы"

"В столице 12 октября пройдет ежегодный форум "Молодой предприниматель Москвы". Он откроется в 12.00 и продлится до 21.00. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 15 тысяч студентов и учеников старших классов, планирующих развивать собственные бизнес-проекты", - говорится в сообщении.

Сообщается, что участники форума смогут побывать на выступлениях директора службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центрального банка РФ Михаила Мамута, президента Содружества организаций по развитию бизнеса и ведущего маркетингового эксперта в России Вадима Ширяева и других.

Добавляется, что все желающие смогут поучаствовать в конкурсе Startup Battle. Для этого нужно будет до 10 октября заполнить онлайн-заявку с описанием своего проекта на сайте форума. Самые интересные проекты для очного этапа отберет жюри, а победителей определят эксперты и сами посетители мероприятия 12 октября.