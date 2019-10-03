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РИА Новости

Северокорейская делегация вылетела на рабочие переговоры с США

08:30 03.10.2019
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinМеждународный аэропорт Шоуду в Пекине
Международный аэропорт Шоуду в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Международный аэропорт Шоуду в Пекине . Архивное фото
СЕУЛ, 3 окт - РИА Новости. Северокорейская делегация, направляющаяся в Швецию для проведения рабочих переговоров с США, приземлилась утром в пекинском аэропорту Шоуду, сообщает агентство Рёнхап.
Делегацию возглавляет посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль. Среди прибывших в Пекин был замечен также вновь назначенный директор департамента Северной Америки Чон Чхоль Су, который, по-видимому, также примет участие в переговорах. Сразу по прибытию северокорейцы покинули второй терминал аэропорта.
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Ранее агентству уже удалось обнаружить в списке пассажиров рейса в Пекин-Стокгольм имена четырёх граждан КНДР, включая Ким Мён Гиля и предыдущего директора американского департамента Квон Чжон Гына. Представитель аэропорта также подтвердил, что билеты продавались представителям северокорейской делегации, отправляющейся в Швецию. Вылет прямого рейса запланирован на 13:50 по Пекину, прибытие в Аэропорт Стокгольм-Арланда – 17:20 того же дня.
Американская делегация, возглавляемая спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом, как ожидается, тоже вскоре вылетит к месту переговоров. Завтра, предположительно, должна состояться первая предварительная встреча, а 5-го октября сами рабочие переговоры.
После их окончания северокорейская делегация, по данным Рёнхап, посетит Москву и затем вернётся в Пекин 7 октября.
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