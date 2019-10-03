Керамические черепки времен неолита нашли во время раскопок в центре Москвы

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Фрагменты сосуда времен неолита нашли во время раскопок в центре Москвы, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Части древнего керамического сосуда или вазы были найдены во время раскопок в центре Москвы. Археологические работы ведутся в районе Гоголевского бульвара с весны этого года. Найденные там фрагменты специалисты относят к эпохе неолита (позднейший период каменного века)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что было найдено около десятка небольших черепков ямочно-гребенчатой керамики размером от двух до пяти сантиметров. Их достали из раскопа глубиной четыре метра. Специалисты относят находки к 4000 - 3500 годам до нашей эры. После реставрационных работ артефакты пополнят коллекцию Музея Москвы.
"Это редкий случай, можно даже сказать, чудо, что в центре Москвы сохранились артефакты времен неолита. Мы получили еще одно подтверждение, что почти шесть тысяч лет назад на территории исторического центра Москвы уже жили люди. Ранее на этом же месте был обнаружен кремневый наконечник стрелы, который относится к тому же историческому периоду", - рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
7 февраля, 08:54РИА НовостиВ Москве при раскопках нашли старинные монеты
Центр Москвы богат на археологические находки, в том числе относящиеся к ранней истории человечества. Только в этом году было сделано уже свыше 3,5 тысячи находок, многие из которых можно увидеть на выставке "Котлован — раскоп — музей" в Музее Москвы. Она будет работать до 20 октября.