Керамические черепки времен неолита нашли во время раскопок в центре Москвы

"Это редкий случай, можно даже сказать, чудо, что в центре Москвы сохранились артефакты времен неолита. Мы получили еще одно подтверждение, что почти шесть тысяч лет назад на территории исторического центра Москвы уже жили люди. Ранее на этом же месте был обнаружен кремневый наконечник стрелы, который относится к тому же историческому периоду", - рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.