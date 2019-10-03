В Иркутске 350 человек эвакуировали из здания колледжа из-за замыкания

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Короткое замыкание в электрооборудовании произошло в пятиэтажном здании медицинского колледжа в Иркутске, эвакуированы 350 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"На 4 этаже колледжа на улице Сергеева произошло замыкание светильника. До прибытия пожарных подразделений были эвакуированы 350 человек", - сказал собеседник агентства.