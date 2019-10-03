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РИА Новости

В Иркутске 350 человек эвакуировали из здания колледжа из-за замыкания

07:59 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудники специализированной пожарно-спасательной части №1 города Тамбова на вызове по пожарной тревоге
Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части №1 города Тамбова на вызове по пожарной тревоге
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Короткое замыкание в электрооборудовании произошло в пятиэтажном здании медицинского колледжа в Иркутске, эвакуированы 350 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На 4 этаже колледжа на улице Сергеева произошло замыкание светильника. До прибытия пожарных подразделений были эвакуированы 350 человек", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, последствия замыкания удалось быстро ликвидировать.
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