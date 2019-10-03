Коалиция США обеспокоена сообщениями о жертвах в ходе протестов в Ираке

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* выразила обеспокоенность в связи с жертвами во время протестов в Ираке, говорится в распространенном заявлении коалиции.

Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

"Коалиция следит за сообщениями о протестах. Мы призываем все стороны снизить напряженность и отвергнуть насилие. Погибшие и раненые среди гражданского населения и иракских сил безопасности вызывают глубокую обеспокоенность", - отмечается в заявлении представителя коалиции.

На фоне происходящих в стране протестов премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа с 5.00 четверга. Кроме того, в четверг утром в "зеленой зоне", где расположен комплекс правительственных зданий и дипмиссии, прогремели взрывы в результате падения двух ракет, о пострадавших не сообщалось.

Представитель коалиции США также заявил о недопустимости нападений на ее персонал в Ираке и высоко оценил тот факт, что иракские силы безопасности сразу начали расследование падения ракет в "зеленой зоне". Он также добавил, что коалиция продолжает оказывать поддержку правительству Ирака в борьбе против боевиков ИГ*.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года США объявили об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из Сирии. Тем не менее в стране все еще остаются американские военные, активные боевые действия прекратились, но до сих против террористов проводятся отдельные локальные операции.