Автобус упал в реку в центральной части Индии, погибли шесть человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, 19 получили ранения при падении автобуса в реку в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, передает агентство По меньшей мере шесть человек погибли, 19 получили ранения при падении автобуса в реку в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, передает агентство ANI

Инцидент произошел в районе Райсен в ночь на четверг, когда большинство пассажиров спали. По неустановленной причине водитель не справился с управлением, когда автобус пересекал мост, вследствие чего, протаранив ограждение, машина рухнула в реку.

Об аварии почти сразу же узнали местные жители, которые вызвали полицию и, не дожидаясь приезда экстренных служб, самостоятельно попытались вызволить из автобуса пострадавших.

Согласно последним данным, один из пассажиров находится в критическом состоянии. Все раненые доставлены в медучреждения, им оказывается необходимая помощь. Личности большинства погибших из-за тяжести полученных ими повреждений установить пока не удалось.