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РИА Новости

Автобус упал в реку в центральной части Индии, погибли шесть человек

07:30 03.10.2019
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© РИА Новости / Евгений БезекаАвтобус
Автобус
© РИА Новости / Евгений Безека
Автобус. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, 19 получили ранения при падении автобуса в реку в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, передает агентство ANI.
Инцидент произошел в районе Райсен в ночь на четверг, когда большинство пассажиров спали. По неустановленной причине водитель не справился с управлением, когда автобус пересекал мост, вследствие чего, протаранив ограждение, машина рухнула в реку.
Об аварии почти сразу же узнали местные жители, которые вызвали полицию и, не дожидаясь приезда экстренных служб, самостоятельно попытались вызволить из автобуса пострадавших.
Согласно последним данным, один из пассажиров находится в критическом состоянии. Все раненые доставлены в медучреждения, им оказывается необходимая помощь. Личности большинства погибших из-за тяжести полученных ими повреждений установить пока не удалось.
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