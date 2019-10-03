Возвращающийся с МКС экипаж закрыл люки корабля "Союз МС-12"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури попрощались с остающимся на Международной космической станции экипажем из шести человек и закрыли люки своего корабля "Союз МС-12", трансляция возвращения космонавтов идет на сайте Роскосмоса.

В 10.37 корабль должен будет отстыковаться от станции, в 13.06 его двигательная установка сработает на торможение, а в 14.00 корабль должен будет приземлиться примерно в 145 километрах от Жезказгана в Казахстане.

Овчинин с Хейгом не смогли попасть на станцию 11 октября 2018 года из-за аварии ракеты "Союз-ФГ". Они прибыли на МКС вместе с еще одной американкой Кристиной Кук 15 марта 2019 года. Аль-Мансури находится на станции с 26 сентября.