Возвращающийся с МКС экипаж закрыл люки корабля "Союз МС-12"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури попрощались с остающимся на Международной космической станции экипажем из шести человек и закрыли люки своего корабля "Союз МС-12", трансляция возвращения космонавтов идет на сайте Роскосмоса.
В 10.37 корабль должен будет отстыковаться от станции, в 13.06 его двигательная установка сработает на торможение, а в 14.00 корабль должен будет приземлиться примерно в 145 километрах от Жезказгана в Казахстане.
Овчинин с Хейгом не смогли попасть на станцию 11 октября 2018 года из-за аварии ракеты "Союз-ФГ". Они прибыли на МКС вместе с еще одной американкой Кристиной Кук 15 марта 2019 года. Аль-Мансури находится на станции с 26 сентября.
За время, пока "Союз МС-12" находился в составе МКС, космонавты приняли грузовые корабли "Прогресс МС-11", "Прогресс МС-12", Cegnus NG-11 и Konotouri-8, встречали экипажи кораблей "Союз МС-13" и "Союз МС-15", а также работали с антропоморфными роботом "Фёдором", который прилетел на "Союзе МС-14" 22 сентября и после неполадок системы сближения и стыковки причалил к станции 27 сентября.