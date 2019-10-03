Мужчину в США приговорили к тюрьме за угрозы журналистам Boston Globe

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти США приговорили к четырем месяцам тюрьмы 69-летнего Роберта Чейна, угрожавшего сотрудникам газеты Boston Globe из-за политики издания, направленной на защиту средств массовой информации от критики Дональда Трампа.

Как сообщает прокуратура штата Массачусетс, 69-летний Роберт Д. Чейн из Энсино, штат Калифорния, приговорен к четырем месяцам тюрьмы, после отбывания которых он должен будет находиться под надзором 3 года. Также суд обязал мужчину выплатить штраф в 3,5 тысячи долларов и возместить ущерб Boston Globe - 16 тысяч долларов.