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РИА Новости

Мужчину в США приговорили к тюрьме за угрозы журналистам Boston Globe

07:12 03.10.2019 (обновлено: 07:13 03.10.2019)
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти США приговорили к четырем месяцам тюрьмы 69-летнего Роберта Чейна, угрожавшего сотрудникам газеты Boston Globe из-за политики издания, направленной на защиту средств массовой информации от критики Дональда Трампа.
Как сообщает прокуратура штата Массачусетс, 69-летний Роберт Д. Чейн из Энсино, штат Калифорния, приговорен к четырем месяцам тюрьмы, после отбывания которых он должен будет находиться под надзором 3 года. Также суд обязал мужчину выплатить штраф в 3,5 тысячи долларов и возместить ущерб Boston Globe - 16 тысяч долларов.
Роберт Чейн совершал десятки телефонных звонков в офис газеты, угрожая убить сотрудников, и называл издание "врагом народа", термином, который Трамп часто использует в адрес СМИ. Первый подобный вызов поступил в офис газеты 10 августа, в день, когда издание объявило о намерении опубликовать редакторскую колонку, посвященную опасности "нападений со стороны администрации (президента США) на прессу".
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