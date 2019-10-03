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РИА Новости

Врачи в США нашли возможное объяснение причины болезни вейперов

07:09 03.10.2019 (обновлено: 12:07 03.10.2019)
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© Depositphotos / grinvaldsДевушка курит электронную сигарету
Девушка курит электронную сигарету
© Depositphotos / grinvalds
Девушка курит электронную сигарету. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Врачи клиники Майо в американском штате Миннесота пришли к выводу, что заболевания легких, в том числе с летальным исходом, среди вейперов в США могут быть вызваны токсическими веществами, содержащимися в вейпах, говорится в исследовании врачей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.
"Хотя трудно сбрасывать со счетов потенциальную роль липидов (минеральных масел. — Прим. ред.), мы считаем, что гистологические изменения, напротив, свидетельствуют о том, что связанные с вейпингом повреждения легких представляют собой форму дыхательного химического пневмонита, вызванного одним или более вдыхаемыми токсическими веществами, а не экзогенную липоидную пневмонию как таковую. Но факторы, вызвавшие это, остаются неизвестными", — сообщается в исследовании.
Вероятная причина заболеваний — масло с витамином Е. Специалисты из управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники местного Минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно. Канадские медики ранее также зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом: у пациента школьного возраста обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей, врачам пришлось подключить его к системе жизнеобеспечения.
Ряд штатов ввели запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов, а президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу в стране, однако сроки пока не названы. Предполагается, что продавцы будут обязаны получать разрешение на продажу каждого вида такой продукции у властей, однако механизм пока также не прописан.
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