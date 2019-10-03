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РИА Новости

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

06:33 03.10.2019 (обновлено: 14:37 03.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки". Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения депутата к главе Минтруда Максима Топилина.
По словам парламентария, советские граждане пережили крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу — "перестройку", которая случилась во второй половине 80-х: в особенности речь идет о людях, которым на тот момент было 25-45 лет.
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"На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как "жертвы перестройки", которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии", — написал Чернышов.

Депутат подчеркнул, что "перестройка" привела к падению рождаемости и росту смертности. Кроме того, многие советские граждане получили тяжелые заболевания или рано умерли.
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Борис Чернышов (депутат)Министерство труда и социальной защиты РФГосдума РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
Популярные комментарии
С нынешней властью и другие жертвы найдутся... Наши нынешние правители, конечно, создали некоторую стабильность, но это стабильность болота, где лягушки хвалят своё болото, оправдывая что в 90-е было хуже. Но это именно болото, а не развитие (как у Китая, к примеру). Но у Китая нет таких богатств природных, как в России, и позор нынешней власти, что мы тлеем, а не горим! Именно такое тление ("лишь бы не было войны") - сгубило СССР, где вместо прорыва в новые технологии и производства получился самый натуральный застой. Как-то не хочется больше застоя... Да и в 90-е можно было жить, если сразу откинуть совковый менталитет и надеяться на себя, а не на царя-батюшку...
3 октября, 09:09
ГМГеоргий Мирный
1934417550
Инвалидность дать этому депутату. Такие изречения в голову не всякому приходят.
3 октября, 07:38
Вячеслав Гаджиев
1252001275
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