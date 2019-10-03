В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки". Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения депутата к главе Минтруда Максима Топилина.
По словам парламентария, советские граждане пережили крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу — "перестройку", которая случилась во второй половине 80-х: в особенности речь идет о людях, которым на тот момент было 25-45 лет.
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"На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как "жертвы перестройки", которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии", — написал Чернышов.
Депутат подчеркнул, что "перестройка" привела к падению рождаемости и росту смертности. Кроме того, многие советские граждане получили тяжелые заболевания или рано умерли.
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