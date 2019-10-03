В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком

Врачи во время операции

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма. Об этом В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма. Об этом сообщает минздрав Бурятии.

Девятнадцатилетняя девушка поступила в больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту после приема пищи, общую слабость. Врачи нашли у нее инородное тело — трихобезоар, занимавший практически весь просвет желудка и часть двенадцатиперстной кишки.

В ходе операции хирурги извлекли комок волос, размеры которого оказались 50 х 10 х 10 сантиметра, его вес составлял около двух килограммов.

Послеоперационный период прошел без осложнений, девушка выписалась в удовлетворительном состоянии. Сейчас она придерживается специальной диеты, чувствует себя хорошо.

"Все может начаться с внешне безобидной привычки маленьких девочек кусать кончики своих волос. Дети от восьми лет — основная группа риска", — пояснил руководитель операционной бригады Батор Дондоков.

По его словам, случайно проглоченные волосы попадают в желудок и остаются там, и на протяжении нескольких лет может образоваться большой ком волос.