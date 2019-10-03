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РИА Новости

В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком

06:19 03.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрачи во время операции
Врачи во время операции
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма. Об этом сообщает минздрав Бурятии.
Девятнадцатилетняя девушка поступила в больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту после приема пищи, общую слабость. Врачи нашли у нее инородное тело — трихобезоар, занимавший практически весь просвет желудка и часть двенадцатиперстной кишки.
Хирурги проводят операцию
21 августа, 11:31РИА Новости
В Новосибирске девушке удалили из желудка гигантский волосяной ком
В ходе операции хирурги извлекли комок волос, размеры которого оказались 50 х 10 х 10 сантиметра, его вес составлял около двух килограммов.
Послеоперационный период прошел без осложнений, девушка выписалась в удовлетворительном состоянии. Сейчас она придерживается специальной диеты, чувствует себя хорошо.
"Все может начаться с внешне безобидной привычки маленьких девочек кусать кончики своих волос. Дети от восьми лет — основная группа риска", — пояснил руководитель операционной бригады Батор Дондоков.
По его словам, случайно проглоченные волосы попадают в желудок и остаются там, и на протяжении нескольких лет может образоваться большой ком волос.
Мама пациентки рассказала, что дочь особых болей никогда не чувствовала, ела всегда мало.
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Здоровье - ОбществоБурятияУлан-УдэОбщество
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