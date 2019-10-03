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РИА Новости

Во время визита Борисова в Венесуэлу подпишут экономические соглашения

05:54 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что во время визита вице-премьера РФ Юрия Борисова в Каракас будут подписаны экономические соглашения.
Ранее сообщалось, что Борисов в ближайшие дни совершит рабочую поездку в Каракас, где проведет переговоры со своим коллегой по двухсторонней межправкомиссии. Встреча состоится 5 октября.
"В течение нескольких часов приезжает вице-премьер России, ... и у нас будет заседание межправительственной комиссии России и Венесуэлы, чтобы заключить экономические, энергетические, технологические и финансовые соглашения", - сказал Мадуро в эфире госканала.
В конце сентября в Москве состоялась встреча президентов РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. В ходе встречи они затронули вопросы долговых обязательств.
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Ранее Путин сообщил, что работы в сфере военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы по поставке запчастей и созданию сервисных центров идут по графику. По его словам, ВТС двух стран связано, прежде всего, с обязательствами России по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники российского производства.
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