Во время визита Борисова в Венесуэлу подпишут экономические соглашения

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что во время визита вице-премьера РФ Юрия Борисова в Каракас будут подписаны экономические соглашения.

Ранее сообщалось, что Борисов в ближайшие дни совершит рабочую поездку в Каракас, где проведет переговоры со своим коллегой по двухсторонней межправкомиссии. Встреча состоится 5 октября.

"В течение нескольких часов приезжает вице-премьер России, ... и у нас будет заседание межправительственной комиссии России и Венесуэлы, чтобы заключить экономические, энергетические, технологические и финансовые соглашения", - сказал Мадуро в эфире госканала.

В конце сентября в Москве состоялась встреча президентов РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. В ходе встречи они затронули вопросы долговых обязательств.