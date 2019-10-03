"Коммерсантъ" узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На одном из заблокированных Роскомнадзором форумов появились сообщения о продаже личной информации клиентов Сбербанка, пишет газета "Коммерсант".
Отмечается, что на черном рынке оказались данные около 60 миллионов кредитных карт, включая неактивные, при этом утечка могла затронуть данные о всех кредитках финансовой организации. По информации издания, вероятная утечка могла произойти в конце лета.
Само объявление о продаже "свежей базы крупного банка", пишет газета, появилось в выходные. Так, потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы из 200 строк — данные 200 человек из разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.
Издание добавляет, что в таблице содержится подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях, а также персональные данные.
Накануне вечером Сбербанк сообщил, что ему известно о "возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка".
Отмечается, что основная версия инцидента — "умышленные преступные действия одного из сотрудников", так как внешнее проникновение в базу, изолированную от внешней сети, невозможно.
В беседе с журналистами представители Сбербанка пообещали изучить просочившуюся базу, однако заверили, что угрозы для средств клиентов нет.