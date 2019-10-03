"Коммерсантъ" узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

Информационный постер в одной из витрин в Москве

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На одном из заблокированных Роскомнадзором форумов появились сообщения о продаже личной информации клиентов Сбербанка, пишет газета На одном из заблокированных Роскомнадзором форумов появились сообщения о продаже личной информации клиентов Сбербанка, пишет газета "Коммерсант"

Отмечается, что на черном рынке оказались данные около 60 миллионов кредитных карт, включая неактивные, при этом утечка могла затронуть данные о всех кредитках финансовой организации. По информации издания, вероятная утечка могла произойти в конце лета.

Само объявление о продаже "свежей базы крупного банка", пишет газета, появилось в выходные. Так, потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы из 200 строк — данные 200 человек из разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.

Издание добавляет, что в таблице содержится подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях, а также персональные данные.

Накануне вечером Сбербанк сообщил , что ему известно о "возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка".

Отмечается, что основная версия инцидента — "умышленные преступные действия одного из сотрудников", так как внешнее проникновение в базу, изолированную от внешней сети, невозможно.