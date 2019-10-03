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РИА Новости

"Коммерсантъ" узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

05:31 03.10.2019 (обновлено: 08:01 03.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнформационный постер в одной из витрин в Москве
Информационный постер в одной из витрин в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На одном из заблокированных Роскомнадзором форумов появились сообщения о продаже личной информации клиентов Сбербанка, пишет газета "Коммерсант".
Отмечается, что на черном рынке оказались данные около 60 миллионов кредитных карт, включая неактивные, при этом утечка могла затронуть данные о всех кредитках финансовой организации. По информации издания, вероятная утечка могла произойти в конце лета.
Само объявление о продаже "свежей базы крупного банка", пишет газета, появилось в выходные. Так, потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы из 200 строк — данные 200 человек из разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.
Издание добавляет, что в таблице содержится подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях, а также персональные данные.
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Накануне вечером Сбербанк сообщил, что ему известно о "возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка".
Отмечается, что основная версия инцидента — "умышленные преступные действия одного из сотрудников", так как внешнее проникновение в базу, изолированную от внешней сети, невозможно.
В беседе с журналистами представители Сбербанка пообещали изучить просочившуюся базу, однако заверили, что угрозы для средств клиентов нет.
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Сбербанк РоссииРоскомнадзорТехнологииОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Не утечка а слив,называйте уж вещи своими именами
3 октября, 06:26
ALAlex Limonov
6000002
Вчера зашёл в эту чудо-организацию, так меня там почти убедили в том, что мне нужно срочно сдать биометрические данные и скоро без этого совсем никак. Да, ещё мне срочно нужен кредит, и взять его нужно именно у них. Давно не был в сбере, раньше приходил-они делали свою работу, теперь-сплошное навязывание услуг.
3 октября, 06:17
Я В ТАНКЕ
32101024
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