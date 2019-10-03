Укрытия для вертолетов на базе Хмеймим в Сирии будут готовы к ноябрю

ХМЕЙМИМ (Сирия), 3 окт - РИА Новости. Сборные металлические укрытия для вертолетов на российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия будут готовы к ноябрю, работы идут по графику, без отставания, сообщил журналистам руководитель проекта Главного военно-строительного управления по спецобъектам Михаил Мусаев.

"В рамках государственного контракта на территории авиабазы Хмеймим готовим укрытия для размещения вертолетов Вооруженных сил РФ. Каждое представляет собой сборный металлический ангар, защищенный с трех сторон бронированными листами от средств поражения, в том числе от мин. К строительству привлечены как российские, так и сирийские специалисты. Работы идут по графику, без отставания. Срок сдачи в эксплуатацию - ноябрь 2019 года", - сказал Мусаев.

По его словам, укрытия для вертолетов на российской базе в Латакии создаются по аналогии с предыдущими объектами, предназначенными для военных самолетов. Все материалы для проведения работ были доставлены по морю из России в пункт материально-технического обеспечения Тартус, добавил руководитель проекта.

"Также в рамках госконтракта на базе Хмеймим предусмотрены строительство двух дорог, реконструкция одной уже существующей, а также строительство проезда, который соединит площадки размещения вертолетов и самолетов", - рассказал Мусаев.

В то же время на аэродроме в Хмеймиме идет реконструкция одной из взлетно-посадочных полос, сообщил журналистам офицер штаба материально-технического обеспечения группировки войск на авиабазе Игорь Олерский.

"Проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы "Западная", к работам привлечены сирийские специалисты. На сегодняшний день выполняется устройство продольных и поперечных швов, установка свето-сигнального оборудования", - сказал Олерский.