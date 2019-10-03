Путин потребовал не допускать фокусов с доплатами медикам

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медицинских работников не сказалось на размере компенсационных выплат.

Такое заявление глава государства сделал на совещании в Кремле, которое было посвящено модернизации первичного звена здравоохранения.

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло", — подчеркнул Путин.

По словам президента, от качества и эффективности работы врачей зависит очень многое: продолжительность жизни людей, демография и здоровье нации.

Также Путин пообещал в октябре провести заседание Госсовета по вопросам здравоохранения.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.

Переход на новую систему оплаты труда, по словам главы Минздрава, займет не менее двух лет.

"Провал в первичном звене"

Предыдущее совещание по теме Путин провел 20 августа. Он указал тогда, что если первичное звено здравоохранения будет оставаться в состоянии, в котором находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не снизится.

"Потому что в первичном звене провал — вот в чем проблема", — отметил президент.

Глава государства призвал детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения. По его словам, проблем "еще очень много", речь идет о доступности медпомощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий.

В ходе заседания Путин напомнил о том, что планируется создавать и привести в должное состояние фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, а также ввести новые мобильные медкомплексы.

Президент обратил внимание на кадровые вопросы и отметил, что вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом году были 499 населенных пунктов с населением от ста до двух тысяч человек. Он указал, что к 2021 году первичным звеном должно быть охвачено 100% таких населенных пунктов.

Также глава государства обращал внимание на остро стоящую проблему материально-технической базы поликлиник и амбулаторий. Так, здания, многие из которых строились еще во времена СССР, до сих пор не обновлялись и не проходили капремонт. Кроме того, он отмечал, что устарело и оборудование, закупавшееся в 2005-2006 годах, а также высок уровень износа санитарного автотранспорта.

Выделение средств

Президент подчеркнул, что в России необходима система, мотивировавшая бы медперсонал повышать качество работы, четко соблюдать и выдерживать высокие требования. Путин в рамках совещания предложил правительству еще раз обсудить набор мероприятий, предусмотренный нацпроектом "Здравоохранение", и посмотреть, как это соотносится с реальными ожиданиями и потребностями людей.

Глава государства напомнил, что ресурсы, предусмотренные для проекта "Здравоохранение", выражаются суммой 1,36 триллиона рублей. Из этих средств по двум программам на первичное звено здравоохранения предусмотрено 237,5 миллиарда. Путин призвал тогда потратить эти деньги "с умом".