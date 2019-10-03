Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T04:11Z
https://ria.ru/20191003/1559380238.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155930/23/1559302305_0:182:2000:1307_1036x0_80_0_0_67a927b9aa4faa29dc149cc10d2c06a7.jpg
РИА Новости

Пять человек погибли в результате обрушения моста на Тайване

04:11 03.10.2019
698
© AP Photo / Taiwan's Coast Guard На месте обрушения моста на Тайване
На месте обрушения моста на Тайване
© AP Photo / Taiwan's Coast Guard
На месте обрушения моста на Тайване. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пять человек погибли в результате обрушения моста во вторник на Тайване, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия 10 человек были госпитализированы.
В среду во второй половине дня спасатели обнаружили пять тел. В числе погибших - индонезийцы и филиппинцы. Еще один человек числится пропавшим.
Мост обрушился во вторник в первой половине дня. Согласно записям видеонаблюдения патрульной службы, в это время по мосту проезжала цистерна для бензина. Она упала на пристань. Под мостом были рыбацкие лодки.
Обрушение моста на Тайване попало на видео
2 октября, 01:09РИА Новости
Обрушение моста на Тайване попало на видео
201416
Обсудить 0
ТайваньВ мире
Рекомендуем
Обрушение моста на Тайване попало на видео
Обрушение моста на Тайване попало на видео
РИА
Новости
Вид на Гонконг
Один человек погиб, еще 14 пострадали в результате ДТП в Гонконге
Акция протеста в Багдаде, Ирак
В "зеленой зоне" Багдада прогремели взрывы в результате падения двух ракет
Крушение бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 . 2 октября 2019
В США число погибших после крушения бомбардировщика B-17 возросло до семи
Лента
новостей
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Последствия тайфуна Митаг в Южной Корее. 3 октября 2019
Шесть человек погибли в результате тайфуна "Митаг" в Южной Корее
Полиция на месте преступления
В США экс-сотрудница полиции получила десять лет за убийство афроамериканца
Подвижной состав
В Красноярском крае водитель иномарки врезался в грузовой поезд и погиб
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что планирует скоро посетить Северную Корею
Марш памяти погибших в 1968 году с полицией в Мехико. 2 октября 2019
Марш памяти в Мехико вылился в столкновения с полицией
Британская певица Адель Лори Блу Эдкинс и американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
Леди Гага озадачила поклонников странным заявлением
Последствия ливневых дождей в Курасиках, префектура Окаяма, Япония
В японской префектуре Коти жителям рекомендуют эвакуироваться из-за ливней
Автобус
Автобус упал в реку в центральной части Индии, погибли шесть человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
Лента новостейМолния