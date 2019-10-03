Пять человек погибли в результате обрушения моста на Тайване

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пять человек погибли в результате обрушения моста во вторник на Тайване, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия 10 человек были госпитализированы.

В среду во второй половине дня спасатели обнаружили пять тел. В числе погибших - индонезийцы и филиппинцы. Еще один человек числится пропавшим.