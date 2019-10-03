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РИА Новости

Марш памяти в Мехико вылился в столкновения с полицией

04:08 03.10.2019 (обновлено: 12:11 03.10.2019)
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© REUTERS / Henry RomeroМарш памяти погибших в 1968 году с полицией в Мехико. 2 октября 2019
Марш памяти погибших в 1968 году с полицией в Мехико. 2 октября 2019
© REUTERS / Henry Romero
МЕХИКО, 3 окт — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека пострадали в Мехико в результате столкновений участников марша памяти погибших в 1968 году с полицией, сообщила журналистам глава городской комиссии по правам человека Нашиели Рамирес с места событий.
"Три человека ранены петардами, один из волонтеров, помогавший в оцеплении, получил травму лица", — сказала Рамирес, видео заявления опубликовало издание En Contacto.
Несмотря на призывы организаторов и властей к мирному протесту, марш памяти жертв расстрела 1968 года вылился в столкновения радикальных анархистов, присоединившихся к маршу, с силами правопорядка.
Радикально настроенная часть участников марша прорвала "Пояс мира", живое оцепление маршрута марша силами волонтеров и полиции. Протестующие, которых СМИ и политики называют encapuchados ("люди в капюшонах") и анархистами, дрались с полицией, бросали петарды и расписали краской стены исторических зданий. Главные лозунги марша — "2 октября не забывается" и "Это сделали вы".
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Ранее в сентябре в ходе марша протеста по делу похищения и убийства студентов в Герреро радикалы также устроили погром в центре города, власти тогда оценили ущерб от их действий в 100 миллионов песо (около 330 миллионов рублей). Объединение предпринимателей, обеспокоенных ущербом для бизнеса от действий протестующих, впоследствии обратилось к властям с просьбой обеспечивать должный уровень порядка в ходе массовых акций.
"Полиция будет осторожной в своих действиях, чтобы не поддаваться на провокации и избежать насилия. Репрессий не будет", — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор накануне акции 2 октября.
Массовые студенческие волнения 1968 года начались летом, когда митинг на столичной площади Сокало был жестоко разогнан спецподразделением столичной полиции, известным как гренадерский корпус. Участники очередного марша 2 октября планировали начать его на площади Трех культур в Тлятелолко, однако выходы были перекрыты армейскими подразделениями. В момент, когда студенческие лидеры объявили об отмене марша, чтобы избежать насилия, началась стрельба. До сих пор остается неизвестным, кто начал перестрелку, а также точное число погибших и раненых.
По словам Лопеса Обрадора, студенческое движение 1968 года стало началом нового этапа и "оно не было напрасным", поскольку запустило процесс перемен в стране, демонстрирующей сегодня результаты этой трансформации.
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