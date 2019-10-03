В "зеленой зоне" Багдада прогремели взрывы в результате падения двух ракет

По данным телеканала, взрывы в "зеленой зоне" произошли в результате падения двух ракет. Отмечается, что первая ракета упала около турецкого посольства, вторая около моста аль-Харисийя. О пострадавших пока не сообщается.

Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В Багдаде ранения получили не менее 15 человек.