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РИА Новости

В "зеленой зоне" Багдада прогремели взрывы в результате падения двух ракет

03:36 03.10.2019 (обновлено: 03:38 03.10.2019)
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© REUTERS / Wissm al-OkiliАкция протеста в Багдаде, Ирак
Акция протеста в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Wissm al-Okili
Акция протеста в Багдаде, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в "зеленой зоне", где расположен комплекс правительственных зданий и дипмиссии, в столице Ирака в результате падения двух ракет, передает телеканал Al-Arabiya.
Ранее премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга на фоне проходящих протестов.
По данным телеканала, взрывы в "зеленой зоне" произошли в результате падения двух ракет. Отмечается, что первая ракета упала около турецкого посольства, вторая около моста аль-Харисийя. О пострадавших пока не сообщается.
Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В Багдаде ранения получили не менее 15 человек.
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