Эксперты рассказали, как можно сэкономить в России на оплате отопления

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жители российских городов в начале осени с нетерпением ждут, когда в домах включат центрально отопление, но после того как это случится, даже кратковременное возвращение теплой погоды заставляет большинство из них испытывать неудобства и приводит к лишним расходам. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, как в таком случае можно избежать переплаты и сэкономить на услугах ЖКХ.

Самый эффективный способ - установка индивидуального счетчика тепла: он позволит регулировать температуру батарей в квартире, что, в свою очередь, поможет сэкономить средства. "Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла", - заявил РИА Новости замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.

Если регулировать и оплачивать тепло по факту потребления по каким-то причинам невозможно в масштабах одной квартиры, то такая возможность наверняка существует в масштабах всего дома, считает профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев.

Для этого, по его словам, необходимы два условия. "Наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика, который позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий и режима использования помещений", - пояснил Сиваев.

Но любые счетчики будут бесполезны, если в доме постоянно распахнуты или выбиты окна, или текут трубы. "Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества", - напомнил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.