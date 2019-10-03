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РИА Новости
Теплоснабжение

Эксперты рассказали, как можно сэкономить в России на оплате отопления

03:40 03.10.2019 (обновлено: 11:24 03.10.2019)
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© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире
© Depositphotos / Belchonock
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жители российских городов в начале осени с нетерпением ждут, когда в домах включат центрально отопление, но после того как это случится, даже кратковременное возвращение теплой погоды заставляет большинство из них испытывать неудобства и приводит к лишним расходам. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, как в таком случае можно избежать переплаты и сэкономить на услугах ЖКХ.
Самый эффективный способ - установка индивидуального счетчика тепла: он позволит регулировать температуру батарей в квартире, что, в свою очередь, поможет сэкономить средства. "Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла", - заявил РИА Новости замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.
Если регулировать и оплачивать тепло по факту потребления по каким-то причинам невозможно в масштабах одной квартиры, то такая возможность наверняка существует в масштабах всего дома, считает профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев.
Для этого, по его словам, необходимы два условия. "Наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика, который позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий и режима использования помещений", - пояснил Сиваев.
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Но любые счетчики будут бесполезны, если в доме постоянно распахнуты или выбиты окна, или текут трубы. "Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества", - напомнил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
Причем последний совет актуален и для владельцев частных домов, которым нужно заботиться об экономии самостоятельно, в том числе, с помощью грамотного утепления здания и труб. Сигал отметил, что, по подсчетам экспертов, снижение температуры в комнате всего на 1 градус дает экономию по счетам на отопление в 7%.
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Будет ли отключаться отопление, если на улице потеплело?
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ТеплоснабжениеЖКХОПОРАПавел СигалВысшая школа экономикиРоссияОбщество
Популярные комментарии
Просто в квартирах надо устанавливать индивидуальные газовые котлы. И умерить апетиты ЖКХ .
3 октября, 03:53
KKlenowiy.klen
95811014
Индивидуальные счетчики это несусветная глупость и замануха. пенсы будут кутаться и закрывать отопление. Угловые квартиры и верхние этажи вынуждены отапливаться сильнее, ели все начнут прикручивать, дом остынет. Энергетики для возмещения выпадающих доходов увеличат тариф. Единственный вариант общедомовой счётчик. Правда рост тарифов все равно неизбежен.
3 октября, 04:04
ЛКЛысый Кучерявый
86232216
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