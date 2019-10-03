Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T03:30Z
https://ria.ru/20191003/1559380069.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153057/71/1530577195_0:136:1280:856_1036x0_80_0_0_e8f48f0508daa3e1d71311006bbb5520.jpg
РИА Новости

Названо самое вредное мясо

03:30 03.10.2019
522545
CC0 / nikitozawr / ШашлыкШашлык
Шашлык
CC0 / nikitozawr / Шашлык
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Самое вредное мясо для здоровья человека — с большим сроком годности, заявила специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина в беседе с "Вечерней Москвой".
По ее словам, в частности, потребителям следует быть бдительными с так называемыми "элитными" сортами мяса импортного производства.
"Чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ — консервантов. Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит", — отметила она.
Медик добавила, что и "деликатесы" можно есть, но во всем нужна мера. Также она посоветовала не пережаривать мясо, не готовить его с избытком специй, жира и соли и не хранить долго в холодильнике после разморозки.
Биологически активные добавки
2 октября, 06:11РИА Новости
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Ваулина подчеркнула, что человеческий организм тяжелее всего усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину, однако напомнила, что многое зависит от способа приготовления и частоты приема такой пищи. Так, мясо на пару с овощами гораздо лучше усваивается, а в шашлыке, наоборот, будут содержаться частицы дыма и канцерогенные вещества, заключила врач.
343108545678258
Обсудить 50
ЗдоровьеРоссияОбщество
Популярные комментарии
Осталось найти деньги на мясо.
3 октября, 04:06
ЛКЛысый Кучерявый
1333523267
Для того чтоб это знать нужно быть специалистом? Профессионализм прямо на такой высоте аж заслужил в ленту новостей попасть.
3 октября, 04:38
Антон Давыдов
952521016
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА
Новости
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Лента
новостей
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Набережная Ялты
Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
МС-21, проходящий испытания в Жуковском, сел с несработавшим датчиком шасси
Лапша быстрого приготовления
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Эмили Замурка, исполняющая арию из оперы Джанни Скикки в вестибюле станции метро в Лос-Анжелесе США
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск, пишут СМИ
Автомобиль полиции на дороге
В Москве двадцать человек попытались прорваться на Хованское кладбище
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
Лента новостейМолния