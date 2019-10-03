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РИА Новости

Япония третьей после США и России доставит человекоподобного робота на МКС

03:18 03.10.2019
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© Фото : РоскосмосАнтропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
© Фото : Роскосмос
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA планирует отправить антропоморфного робота на Международную космическую станцию (МКС) к 2020 году, сообщается в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Японское космическое агентство к 2020 году планирует доставить на МКС своего антропоморфного робота, управляемого в копирующем режиме с Земли", - говорится в материалах.
С 2011 по 2018 годы на МКС летал американский человекообразный робот Robonaut-2, выполняя различные задания. Он был возвращен на Землю для ремонта и модернизации. Его возвращение на станцию ожидается не ранее конца 2019 года.
В августе-сентябре 2019 года на МКС побывал российский антропоморфный робот "Федор". Он поработал с отверткой и ключами, состыковал электрические соединители, включал электродрель, протирал руки полотенцем и ответил на вопросы космонавтов.
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424000
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаЯпонияРоссияСША
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