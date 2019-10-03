Япония третьей после США и России доставит человекоподобного робота на МКС

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA планирует отправить антропоморфного робота на Международную космическую станцию (МКС) к 2020 году, сообщается в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Японское космическое агентство к 2020 году планирует доставить на МКС своего антропоморфного робота, управляемого в копирующем режиме с Земли", - говорится в материалах.

С 2011 по 2018 годы на МКС летал американский человекообразный робот Robonaut-2, выполняя различные задания. Он был возвращен на Землю для ремонта и модернизации. Его возвращение на станцию ожидается не ранее конца 2019 года.