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РИА Новости

Россияне в августе покупали больше шоколада, чем в июле, но меньше кофе

03:45 03.10.2019
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© Fotolia / Carlo ToffoloКофе и шоколад
Кофе и шоколад
© Fotolia / Carlo Toffolo
Кофе и шоколад. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в августе 2019 года вырос лишь на 0,1% относительно июля благодаря росту потребления шоколада, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Динамика индекса "Кофе с молоком" сохранила в августе стабильность вслед за неизменной же прохладной погодой. И если в июле "Кофе с молоком" вырос вопреки традициям, то в августе он закрепил эти позиции, показав минимальные изменения. Так, за месяц индекс простых удовольствий вырос всего на 0,1% до показателя в 918 процентных пунктов", - говорится в исследовании.
Рост показателя, хотя и небольшой, обеспечил шоколад - его купило на 4% больше российских домохозяйств, чем месяцем ранее. "При снижении цены на шоколад на 1,2% его было куплено на 11% больше по объему, чем в июле", - отмечает "Ромир". Объемы покупки воды в августе выросли на 2,8%, тогда как ее стоимость стала меньше на 2% к июлю.
Объемы покупок кофе снизились на 1,8%, его цена - на 0,6%. Покупки молока уменьшились на 4%, но цена несколько выросла к июлю - на 0,4%. "Ромир" также указывает, что данное исследование о динамике индекса "Кофе с молоком" является последним. Президент "Ромира" Андрей Милехин отметил, что за время расчета индекса покупательская корзина существенно изменилась и составляющие индекса все чаще входят в базовый набор продуктов.
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"Это говорит и о повышении уровня жизни наших сограждан, которые уже не воспринимают кофе или шоколад, как нечто особенное и не входящее в их стандартную потребительскую корзину. При учете всех этих факторов составляющие нашего индекса перестают быть корректными индикаторами. Поэтому мы приступили к поиску новых показателей, через призму которых мы продолжим более детально изучать современного потребителя", - добавил Милехин.
Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада - продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.
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