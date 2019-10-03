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РИА Новости

Финляндию на встречах по Арктике в представит глава МИД и госсекретарь

03:15 03.10.2019
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CC0 / Pixabay/ muyiibidun / Умео, Швеция
Умео, Швеция
CC0 / Pixabay/ muyiibidun /
Умео, Швеция. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, а также государственный секретарь Матти Анттонен представят финскую делегацию на Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и Арктическом форуме Евросоюза, которые в четверг пройдут в шведском Умео, сообщает финский МИД.
"Принимая председательство в ЕС, Финляндия стремилась сохранить Арктику в повестке дня. Финляндия предложила, чтобы ЕС обновил свою Арктическую повестку 2016 года, чтобы она лучше отвечала новым вызовам, с которыми сталкивается Арктический регион, и отвечала на сильный международный интерес к региону", - приводится в сообщении цитата Хаависто.
В форуме примут участие представители институтов ЕС, северных стран-членов ЕС и стран Европейского экономического пространства (ЕЭП), региональных и местных органов власти из восточной и северной Финляндии, северной Норвегии, северной и центральной Швеции, а также саамских организаций.
Также в этот день в Умео состоится XVII заседание министров иностранных дел стран Баренцева/Евроарктического региона. Двухлетнее председательство в организации будет передано от Швеции к Норвегии. На встрече также будут присутствовать представители Баренцева региона из Финляндии, а именно Лапландии, Кайнуу, Северной Остроботнии и Северной Карелии.
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Пекка ХаавистоАрктикаЕвросоюзФинляндияНорвегияРоссияБезопасностьВ мире
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