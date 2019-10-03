Финляндию на встречах по Арктике в представит глава МИД и госсекретарь

ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, а также государственный секретарь Матти Анттонен представят финскую делегацию на Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и Арктическом форуме Евросоюза, которые в четверг пройдут в шведском Умео, сообщает финский МИД.

"Принимая председательство в ЕС, Финляндия стремилась сохранить Арктику в повестке дня. Финляндия предложила, чтобы ЕС обновил свою Арктическую повестку 2016 года, чтобы она лучше отвечала новым вызовам, с которыми сталкивается Арктический регион, и отвечала на сильный международный интерес к региону", - приводится в сообщении цитата Хаависто.

В форуме примут участие представители институтов ЕС, северных стран-членов ЕС и стран Европейского экономического пространства (ЕЭП), региональных и местных органов власти из восточной и северной Финляндии, северной Норвегии, северной и центральной Швеции, а также саамских организаций.

Также в этот день в Умео состоится XVII заседание министров иностранных дел стран Баренцева/Евроарктического региона. Двухлетнее председательство в организации будет передано от Швеции к Норвегии. На встрече также будут присутствовать представители Баренцева региона из Финляндии, а именно Лапландии, Кайнуу, Северной Остроботнии и Северной Карелии.