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РИА Новости

Мобильные телефоны на вторичном рынке подорожали за год на восемь процентов

03:13 03.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Средняя цена мобильного телефона на сервисе бесплатных объявлений "Авито" по итогам третьего квартала 2019 года составила 12 346 рублей, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 6% - по сравнению со вторым кварталом 2019 года, сообщили РИА Новости в компании.
По данным "Авито", наиболее первое место по доступности мобильных телефонов среди 23 крупнейших российских городов занял Омск, где средняя стоимость устройства составила 8645 рублей, снизившись за год на 11%. За ним следуют Тольятти (средняя цены - 8699 рублей, рост на 5% за год) и Барнаул (8998 рублей, снижение на 5%).
Самый высокий средний ценник на мобильные телефоны в Новосибирске – 14 539 рублей, за год он вырос на 23%. Средневзвешенная цена смартфона по России составила 12 300 рублей. Это на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 6% больше, чем во втором квартале 2019.
Как отметили в "Авито", мобильный телефон – по-прежнему самое популярное устройство в разделе "Бытовая электроника" на сервисе. Наибольшим спросом в третьем квартале, как и ранее, пользовались устройства iPhone со средней ценой в 20 368 рублей, подорожав на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Мобильные устройства Samsung, главного соперника iPhone, занимают второе место, как и в прошлом году. В среднем телефоны этой марки стоят около 12 тысяч рублей (рост 8,8% за год). Тройку лидеров замыкает китайский бренд Xiaomi, стоимость устройств которого за год снизилась на 0,6% - до 11 359 рублей.
Гейша
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Всего в России в третьем квартале на iPhone пришлось 52,4% всего спроса, на Samsung – 18,5%, на Xiaomi и Huawei – 9,3% и 7,5% соответственно. На остальные марки, вошедшие в топ-15 по популярности у россиян – 12,3% спроса.
Предложение мобильных телефонов по сравнению с третьим кварталом 2018 года выросло во всех крупнейших городах России, максимально – в Ижевске (на 41%), Барнауле (40%) и Казани (37%).
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Apple iPhoneHuawei TechnologiesSamsung GroupРоссияТехнологииЭкономика
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