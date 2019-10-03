Рябков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия пока не располагает информацией, на каком уровне США будут представлены на саммите АТЭС, чтобы говорить о возможности встречи лидера РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

"Нам непонятен состав участников этого мероприятия. Мы сейчас собираем информацию относительно того, кто из лидеров зарубежных государств там будет. В отношении американской стороны ясности нет никакой, на каком уровне она будет там представлена. По крайней мере, мы не имеем такой информации", - сказал он.