Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T14:28Z
https://ria.ru/20191003/1559379787.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155939/79/1559397960_0:173:2525:1593_1036x0_80_0_0_125611dfb261583f67940c360eb3396e.jpg
РИА Новости
Новое оружие России

В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

03:04 03.10.2019 (обновлено: 14:28 03.10.2019)
58522
© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамоходная пушка 2С7М "Малка"
Самоходная пушка 2С7М Малка
© Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") объявила о завершении работ по модернизации мощной самоходной пушки "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.
На 203-миллиметровой "Малке" заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Кроме того, обновили оборудование: аппаратуру внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанцию, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.
Авианосец ВМС США Harry Truman
28 сентября, 21:41РИА Новости
Китайские СМИ назвали главное оружие России против авианосцев США
На миномете 2С4 "Тюльпан" установили новые системы связи, позволяющие орудию работать в единой системе тактического звена, а также современные приборы наблюдения, приборный комплекс, радиостанцию и вооружение.
Первые модернизированные 240-миллиметровые самоходные "Тюльпаны" уже поступили в Сухопутные войска.
2С7М "Малка" — модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданный в 1980-х и до сих пор считающийся одной из самых мощных пушек в мире. Установка предназначена для поражения целей и объектов противника в глубине обороны за линией фронта.
Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами и активно-реактивными боеприпасами. Однако главное преимущество этого оружия — возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
25 сентября, 13:56Сказано в эфире
Военный эксперт: в производстве стрелкового оружия Россия "сохраняет класс"В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15. Как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель Юрий Котенок, подобное производство говорит о многом.
10791697939
Обсудить 49
Новое оружие РоссииРостехУралтрансмашУралвагонзаводРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
В тылу противника расцветут гвоздики и пионы.
3 октября, 08:35
sizif8
228453004
Атомная пушка. Впечатляет.
3 октября, 05:46
Лара Перейра
22561007
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано
Российские ракеты напугали японцев. Они просят помощи США
РИА
Новости
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Лента
новостей
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Прототип британского марсохода Rosalind Franklin ExoMars
Британия из-за Марса смягчила санкции против России
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
МС-21, проходящий испытания в Жуковском, сел с несработавшим датчиком шасси
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин
Киев прекратил расследование против Burisma из-за США, сообщили СМИ
Посол США в России Джон Хантсман
Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам
Покупка в интернете
BCG рассказала о "российском чуде" в сфере карточных платежей
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве. Активисты выступали против соблюдения Украиной Минских соглашений и принятия формулы Штайнмайера
"Формула Штайнмайера" как урок для Киева
Боевые машины РСЗО Торнадо-Г
"Сметут все живое". Россия получит самые мощные залповые системы в мире
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
Лента новостейМолния