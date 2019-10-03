В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") объявила о завершении работ по модернизации мощной самоходной пушки "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.

На 203-миллиметровой "Малке" заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Кроме того, обновили оборудование: аппаратуру внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанцию, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.

На миномете 2С4 "Тюльпан" установили новые системы связи, позволяющие орудию работать в единой системе тактического звена, а также современные приборы наблюдения, приборный комплекс, радиостанцию и вооружение.

Первые модернизированные 240-миллиметровые самоходные "Тюльпаны" уже поступили в Сухопутные войска.

2С7М "Малка" — модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданный в 1980-х и до сих пор считающийся одной из самых мощных пушек в мире. Установка предназначена для поражения целей и объектов противника в глубине обороны за линией фронта.