Новозеландский стрелок отозвал ходатайство о переносе суда в другой город

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч, отозвал ходатайство о переносе судебного процесса из Крайстчерча в другой город, сообщает местная газета Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч, отозвал ходатайство о переносе судебного процесса из Крайстчерча в другой город, сообщает местная газета New Zealand Herald со ссылкой на адвокатов Тарранта.

Ранее сообщалось, что защита Тарранта подала ходатайство в Верховный суд Крайстчерча о переносе судебного процесса в другой город. Позднее стало известно, что суд назначил дату заседания по его делу на 2 июня 2020 года.

Как отмечает издание, адвокаты Тарранта заявили в ходе слушания по его делу, что их клиент отказывается от своей просьбы о переносе места суда в другой город.

Сообщается, что сам обвиняемый предстал перед судьей посредством видеосвязи из тюрьмы Окленда, где он в настоящее время содержится под особым наблюдением.