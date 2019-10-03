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РИА Новости

Новозеландский стрелок отозвал ходатайство о переносе суда в другой город

02:38 03.10.2019
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© Фото : Twitter Drafts 2.0Брентон Таррант
Брентон Таррант
© Фото : Twitter Drafts 2.0
Брентон Таррант. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч, отозвал ходатайство о переносе судебного процесса из Крайстчерча в другой город, сообщает местная газета New Zealand Herald со ссылкой на адвокатов Тарранта.
Ранее сообщалось, что защита Тарранта подала ходатайство в Верховный суд Крайстчерча о переносе судебного процесса в другой город. Позднее стало известно, что суд назначил дату заседания по его делу на 2 июня 2020 года.
Как отмечает издание, адвокаты Тарранта заявили в ходе слушания по его делу, что их клиент отказывается от своей просьбы о переносе места суда в другой город.
Сообщается, что сам обвиняемый предстал перед судьей посредством видеосвязи из тюрьмы Окленда, где он в настоящее время содержится под особым наблюдением.
На месте стрельбы в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия
23 марта, 05:25РИА Новости
В Новой Зеландии открыли для прихожан мечети, где произошла стрельба
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.
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Джасинда АрдернОклендНовая ЗеландияFacebook, Inc.В мире
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