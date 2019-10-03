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РИА Новости

BCG рассказала о "российском чуде" в сфере карточных платежей

02:26 03.10.2019 (обновлено: 10:34 03.10.2019)
30021
© Fotolia / Santiago CornejoПокупка в интернете
Покупка в интернете
© Fotolia / Santiago Cornejo
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В России произошло "чудо" в сфере карточных платежей, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Так, с 2010 по 2018 год число подобных транзакций выросло в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека.
Стимулом к этому, указывают авторы работы, стало сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии.
В консалтинговой компании также добавили, что благодаря "российскому чуду" страна стала крупнейшим в Европе рынком по количеству операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций. Кроме того, эксперты отметили, что бесконтактные платежи и платежи с помощью мобильных телефонов также адаптировались в России лучше, чем в других государствах.

Прогноз

В 2019-2028 годах рост в сфере карточных платежей сократится до 11,8 процента, однако Россия не утратит лидерство по этим показателям среди рассмотренных в докладе 58 стран.
В свою очередь, на европейском рынке средний рост ожидается на уровне 5,9 процента в год: на западноевропейском рынке прогнозируют увеличение на 5 процентов, а на восточноевропейском рынке — 7,4 процента, в основном за счет показателей России.
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ЕвропаРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Не вижу в этом ничего хорошего. Дело в том кому это все принадлежит, кто это все контролирует?! А значит могут использовать как рычак давления на Россию. Так было в начале когда подерживали на интернет, типо он не кому не "принадлежит". Западная пропаганда сильно развита в стране
3 октября, 04:21
Семенов Алексей
49721154
А ты, умный, все бумажками да монетками платишь?
3 октября, 03:30
PAPoehavshyi Absol'utno
321200047
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