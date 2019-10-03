BCG рассказала о "российском чуде" в сфере карточных платежей

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В России произошло "чудо" в сфере карточных платежей, сообщает В России произошло "чудо" в сфере карточных платежей, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Так, с 2010 по 2018 год число подобных транзакций выросло в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека.

Стимулом к этому, указывают авторы работы, стало сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии.

В консалтинговой компании также добавили, что благодаря "российскому чуду" страна стала крупнейшим в Европе рынком по количеству операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций. Кроме того, эксперты отметили, что бесконтактные платежи и платежи с помощью мобильных телефонов также адаптировались в России лучше, чем в других государствах.

Прогноз

В 2019-2028 годах рост в сфере карточных платежей сократится до 11,8 процента, однако Россия не утратит лидерство по этим показателям среди рассмотренных в докладе 58 стран.