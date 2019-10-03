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РИА Новости

Глава французской организации оценил туристическую привлекательность Крыма

02:08 03.10.2019 (обновлено: 13:05 03.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
ПАРИЖ, 3 окт — РИА Новости. Россия направляет существенные средства на развитие Крыма, полуостров будет иметь значительный успех у туристов, считает президент французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан.
В апреле около 30 членов Cercle Renaissance (в следующем году организация отметит 50 лет со дня своего основания) посетила с визитом Москву и Крым. В среду вечером состоялась встреча членов ассоциации, на которую прибыл посол России во Франции Алексей Мешков.
"Каждый год Cercle Renaissance организует поездку в какую-либо страну. В прошлом году, например, мы ездили в Косово, чтобы оказать поддержку православным церквям Косово, которые находятся в опасности на данный момент. В этом году мы решили поехать в Москву и Крым", — рассказал РИА Новости де Ростолан.
Он отметил, что несколько дней делегация провела в Москве, а затем направилась в Крым, побывала в Симферополе, Ялте, Балаклаве, Севастополе, Херсонесе, Бахчисарае, Евпатории. Члены организации посетили французское военное кладбище в Севастополе и парламент Крыма.
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"Это был дружеский визит, носящий культурный характер", — добавил глава французской организации.
"Когда мы встречались до вашего отъезда, я говорил, что, на мой взгляд, Крым — это самое красивое место на земле. Я думаю, что вы в этом убедились в ходе вашей поездки... Мы очень рады, что сейчас Крым наконец-то начинает развиваться, начинает преодолевать те долгие годы, когда там ничего не происходило, все только рушилось", — сказал на встрече членов организации российский посол во Франции.
Он предположил, что если делегация Cercle Renaissance вновь посетит Крым через несколько лет, то она сможет убедиться, "как восстанавливается инфраструктура, начинают работать интересные гостиницы, рестораны".
"Наконец-то Крым соединен с Россией мостом. Буквально недавно пошли первые пробные поезда. Я почему говорю об этом проекте? Потому что к нему подступались по крайней мере последние сто лет. И наконец его реализовала современная Россия. Это свидетельство того, что когда мы говорим, что мы что-то сделаем, мы это делаем", — отметил Мешков.
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Де Ростолан отметил, что в ходе поездки члены Cercle Renaissance уже смогли увидеть, какие значительные инвестиции Россия направляет в Крым. Он упомянул, в частности, аэропорт Симферополя, Крымский мост, автодорогу. "Присоединение (Крыма. — Прим. ред.) к России снова дает значительные возможности. И, конечно, Крым будет иметь значительный успех у туристов", — подчеркнул он.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости де Ростолан также сообщил, что в мае следующего года члены Cercle Renaissance вновь посетят Россию и будут присутствовать на открытии скульптуры Жанны д'Арк в Санкт-Петербурге.
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