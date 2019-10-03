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РИА Новости

В США число погибших после крушения бомбардировщика B-17 возросло до семи

01:52 03.10.2019 (обновлено: 11:09 03.10.2019)
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© AP Photo / WFXT Boston 25 NewsКрушение бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 . 2 октября 2019
Крушение бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 . 2 октября 2019
© AP Photo / WFXT Boston 25 News
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Число погибших в результате крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 в США возросло до семи человек, сообщает телеканал WTIC-TV со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось о двоих погибших.
По данным телеканала, теперь число погибших увеличилось до семи человек, и еще семеро пострадали.
Утром в среду бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 упал в международном аэропорту Брэдли в штате Коннектикут. По информации властей, после обнаружения неисправности экипаж попытался вернуться в аэропорт вылета, но при заходе на посадку самолет упал в ангар, в котором находились емкости с противообледенительной жидкостью. Сообщалось, что самолет вместе с четырьмя другими военными ретросамолетами принимал участие в выставке и показательных полетах "Крылья свободы".
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