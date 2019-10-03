В Пермском крае прокомментировали сообщения об увольнении врачей больницы

ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Заявлений на увольнение от неонатологов больницы № 6 в городе Перми не поступало, роддом, вопреки появившейся в соцсетях информации, работает в штатном режиме, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.

В среду на канале профсоюза "Альянс врачей" в YouTube был опубликован видеоролик с заявлением о том, что неонатологи родового отделения больницы № 6 Орджоникидзевского района Перми готовы всем составом уволиться. Как пояснила в своем обращении заведующая отделением Ирина Петрова "заявления уже написаны", а такой жест медиков связан с низкой заработной платой и большой загруженностью на работе. По ее словам, "врачей нет, мы не можем даже физически закрыть дежурства", "не можем выполнять свои обязанности качественно и достойно". Она указала, что в то же время медики вынуждены отказаться от переработок "из-за хронической усталости и из-за отсутствия адекватной зарплаты".

"В связи с появлением в сети интернет видеообращения врача ГБУЗ ПК "Городской больницы № 6" министерство здравоохранение Пермского края сообщает: заявлений на увольнение от неонатологов не поступало", - говорится в сообщении регионального минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что медицинская помощь в роддоме "оказывается в штатном режиме: своевременно и на качественном уровне". "Обеспечены круглосуточные дежурства акушеров-гинекологов и неонатологов. Риск снижения качества и безопасности медицинской помощи отсутствует. Сообщения, опубликованные в открытых источниках, не соответствуют действительности", - заверили в краевом минздраве.