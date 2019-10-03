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РИА Новости

В Пермском крае прокомментировали сообщения об увольнении врачей больницы

01:50 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Заявлений на увольнение от неонатологов больницы № 6 в городе Перми не поступало, роддом, вопреки появившейся в соцсетях информации, работает в штатном режиме, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.
В среду на канале профсоюза "Альянс врачей" в YouTube был опубликован видеоролик с заявлением о том, что неонатологи родового отделения больницы № 6 Орджоникидзевского района Перми готовы всем составом уволиться. Как пояснила в своем обращении заведующая отделением Ирина Петрова "заявления уже написаны", а такой жест медиков связан с низкой заработной платой и большой загруженностью на работе. По ее словам, "врачей нет, мы не можем даже физически закрыть дежурства", "не можем выполнять свои обязанности качественно и достойно". Она указала, что в то же время медики вынуждены отказаться от переработок "из-за хронической усталости и из-за отсутствия адекватной зарплаты".
"В связи с появлением в сети интернет видеообращения врача ГБУЗ ПК "Городской больницы № 6" министерство здравоохранение Пермского края сообщает: заявлений на увольнение от неонатологов не поступало", - говорится в сообщении регионального минздрава.
В ведомстве подчеркнули, что медицинская помощь в роддоме "оказывается в штатном режиме: своевременно и на качественном уровне". "Обеспечены круглосуточные дежурства акушеров-гинекологов и неонатологов. Риск снижения качества и безопасности медицинской помощи отсутствует. Сообщения, опубликованные в открытых источниках, не соответствуют действительности", - заверили в краевом минздраве.
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
2 октября, 19:24Радио Sputnik
Ситуация в онкоцентре Блохина: врачи спланировали график увольнений
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на своей странице в Instagram отметила, что ситуация в ГКБ № 6 "находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Пермского края".
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Здоровье - ОбществоРоссияПермский крайОбщество
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