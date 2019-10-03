Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T01:38Z
https://ria.ru/20191003/1559379226.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151023/21/1510232104_0:125:2400:1475_1036x0_80_0_0_9dce31f6062bfd5ffceae38687d79dc8.jpg
РИА Новости

Хуситы в Йемене заявили, что готовятся нанести удары по Саудовской Аравии

01:38 03.10.2019
1128
© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы в столице Йемена Сане
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
© AP Photo / Hani Mohammed
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане. Архивное фото
ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что готовятся нанести новые удары по Саудовской Аравии, если она не откликнется на их призыв к миру.
На прошлой неделе глава Высшего политсовета хуситов сообщил, что они приостанавливают в одностороннем порядке нанесение ударов по Саудовской Аравии и ждут от королевства аналогичных действий.
"Идут масштабные приготовления к неограниченным и сильным ударам, которых будет достаточно, чтобы разбить агрессора, если мирные усилия и диалог не увенчаются успехом", - говорится в заявлении Высшего политсовета хуситов, которое цитирует телеканал "Аль-Масира".
Политсовет отметил, что нападение на нефтяные объекты соседнего королевства было "вершиной айсберга" по сравнению с их возможностями.
Повстанцы-хуситы
30 сентября, 14:26РИА Новости
Хуситы освободили 290 заключенных
Несколько дней назад хуситы обнародовали подробности операции против правительственных войск и саудовских военных в приграничной саудовской провинции Наджран, назвав ее "Наср мин алла" (Победа от Аллаха). Они разместили видеозаписи с признаниями захваченных в плен саудовцев. Мятежники взяли на себя ответственность за подрыв с помощью беспилотников НПЗ на саудовских месторождениях на востоке страны, что случилось 14 сентября, но власти Саудовской Аравии заявили, что у хуситов нет таких возможностей, и нападение на их предприятия осуществил Иран.
2544012
Обсудить 1
Саудовская АравияЙеменДохаВ мире
Рекомендуем
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
РИА
Новости
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
В армии Хафтара заявили о ликвидации более 20 боевиков после ударов ВВС США
Посол США в России Джон Хантсман
Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин
Киев прекратил расследование против Burisma из-за США, сообщили СМИ
Лента
новостей
Грузовые контейнеры в порту Лос-Анджелеса
США объявили о новых пошлинах на европейские товары
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за протестов
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер встречался в 2018 году с представителем фирмы Burisma
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал "поладить" с Россией
НПЗ в Ливии
Ливийская NOC предостерегла от снижения добычи нефти в стране
Крушение бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 . 2 октября 2019
В США число погибших после крушения бомбардировщика B-17 возросло до семи
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак
Коалиция США обеспокоена сообщениями о жертвах в ходе протестов в Ираке
Испытательный пуск нового типа ракеты с подводной лодки в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря
КНДР заявила, что провела успешный запуск с подлодки ракеты нового типа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
Лента новостейМолния