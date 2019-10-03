Хуситы в Йемене заявили, что готовятся нанести удары по Саудовской Аравии

ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что готовятся нанести новые удары по Саудовской Аравии, если она не откликнется на их призыв к миру.

Несколько дней назад хуситы обнародовали подробности операции против правительственных войск и саудовских военных в приграничной саудовской провинции Наджран, назвав ее "Наср мин алла" (Победа от Аллаха). Они разместили видеозаписи с признаниями захваченных в плен саудовцев. Мятежники взяли на себя ответственность за подрыв с помощью беспилотников НПЗ на саудовских месторождениях на востоке страны, что случилось 14 сентября, но власти Саудовской Аравии заявили, что у хуситов нет таких возможностей, и нападение на их предприятия осуществил Иран.