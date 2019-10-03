КНДР заявила, что провела успешный запуск с подлодки ракеты нового типа

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Северная Корея подтвердила, что успешно провела испытательный пуск нового типа ракеты с подводной лодки, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром", — говорится в сообщении агентства.
Утром в среду Южная Корея и Япония зафиксировали пуск северокорейской баллистической ракеты в восточном направлении. Она упала в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. В последний раз такое было в ноябре 2017 года. Дальность полета составила 450 километров, высота — 900 километров.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что новый запуск КНДР баллистической ракеты нарушает резолюции Совбеза.
Подводные ракетоносцы вместе с межконтинентальными баллистическими ракетами и ракетами на стратегических бомбардировщиках составляют "ядерную триаду". Считается, что полноценной триадой обладают лишь Россия, США и Китай.