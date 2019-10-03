КНДР заявила, что провела успешный запуск с подлодки ракеты нового типа

Утром в среду Южная Корея и Япония зафиксировали пуск северокорейской баллистической ракеты в восточном направлении. Она упала в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. В последний раз такое было в ноябре 2017 года. Дальность полета составила 450 километров, высота — 900 километров.